九江銀行首掛破發 開報10.42元 低上市價1.7%

九江銀行 (6190-HK) 今 (10) 日於港交所主板掛牌，首掛開報港幣 10.42 元，較上市價港幣 10.6 元，跌 1.7%。九江銀行上市前暗盤價低見港幣 10.46 元，高收港幣 10.64 元，高於上市價 0.4%。

九江銀行為江西省第二大城市商業銀行，這次赴港上市共發售 3.6 億股 H 股，引進包括融德投資、Success Cypress、航信環球、凱利公司、文峰集團及富力地產 (2777-HK) 全資子公司富力地產香港 6 名基石投資者，合共認購約 1.77 億股 H 股。公開發售僅獲 0.28 倍不足額認購，未獲認購股份已重新分配至國際配售部分，令其佔比增至 97.25%；

九江銀行以接近招股價港幣 10.48-10.96 元下限定價，集資淨額約港幣 36.74 億元，主要用作強化資本基礎，以支持業務增長。上市聯席保薦人分別為農銀國際及中信建投國際。

上市儀式結束後，江西銀行行長潘明表示選擇來港上市就是看中市場長期穩定可以與投資者穩健回報，而不是太關注短期股價波動。

目前江西銀行資產管理業務存續規模約超過人民幣 300 億元，對於大陸實施資管新規，潘明表示目前體量不算很大，會按照監管和政策來進行產品佈置和創新，未來也會按監管要求在合規穩健上做足功夫。

另外，大陸正在樓市調控大環境中，根據九江銀行招股書顯示，截止 2017 年底公司貸款業務中房地產類型客戶占比最大，潘明表示銀行會去選擇那些有實力、前景佳的地產客戶，未來亦會積極拓展多元客戶類型。