不畏小米來勢洶洶 九江銀行、指尖悅動今起招股 7月10-12相繼掛牌

不懼怕小米 (1810-HK) 來勢洶洶，九江銀行 (6190-HK) 及指尖悅動 (6860-HK) 將於今 (26) 日招股。

定位於小微企業的江西區域性商業銀行九江銀行今日起至本週五 (29 日) 招股，每股招股價為港幣 10.48 元至港幣 10.96 元，一手 200 股，入場費約港幣 2144 元，預計 7 月 10 日在主板掛牌上市。

九江銀行計畫發行 3.6 億股，其中 10% 香港公開發售，以招股中間價港幣 10.72 元計算，募資約港幣 37.16 億元，若超額配股權悉數行使則為港幣 42.83 億元，所得資項擬用於加強公司資本基礎，農銀國際融資及中信建投融資為聯席保薦人。

九江銀三行引入 6 個基礎投資者，包括文峰集團、航信環球、凱利家具、富力地產、融德投資及 Success Cypress，共認購 18.74 億元股份，佔全球發售完成後 H 股的 48.57%。

大陸地手遊發行商指尖悅動也在今日起至週五 (29 日) 招股，每股招股價港幣 2.07 至港幣 3.27 元，全球發售 5 億股，當中約 10% 香港公開發售，集資港幣 10.35 億至港幣 16.35 億元，入場費約港幣 3303 元，預計 7 月 12 日掛牌。

以招股價中位數港幣 2.67 元計，扣除上市開支，預料指尖悅動集資淨額約港幣 12.63 億元，若行使超額認購權，集資約港幣 14.57 億元。集資主要用作發展遊戲獲取能力，策略收購來建立內部遊戲開發團隊。中信建投為獨家保薦人。

其他新股方面，運動休閒手袋及背包製造商其利工業由 6 月 29 日至 7 月 6 日招股，擬發行 2.8 億股，其中 10% 公開發售，招股價港幣 0.89 元至港幣 1.25 元。集資港幣 2.5 億元至港幣 3.5 億元，每手 4000 股計，入場費港幣 5050.39 元，預計 7 月 13 日掛牌。

大陸中小企業融資租賃服務供應商紫元元控股 (8223-HK) 宣佈 6 月 25 至 28 日公開招股，擬發行 1 億股，其中 10% 公開發售，招股區間為港幣 0.60 元至港幣 1.00 元，每手 4000 股。 集資總額最高約 1 億元，以中位數 0.80 元計算淨集資額約 5,080 萬元。股份 7 月 9 日於創業板掛牌。

至於稍早招股的江西銀行 (1916-HK)，在公開招股部分的認購率僅 26%，耀才暗盤價昨日跌 6.73%。