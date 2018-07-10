全系車型大幅漲價之後 特斯拉CEO馬斯克今日或訪問上海

彭博社報導稱，特斯拉 CEO 馬斯克周二將在上海參加一場活動，還將於周三、周四訪問北京。

儘管此次行程細節尚未公布，但很多人推測這與特斯拉將在中國建廠的事宜有關。

特斯拉一年多前就致力於在中國成立一個生產基地。該公司一直十分依賴中國這一全球最大的汽車市場來提高其電動汽車銷售。中國市場為特斯拉 2017 年的總營收做出了大約 17% 的貢獻，在華年銷量估計為 1.5 萬輛。

在上月初的股東大會上，特斯拉全球銷售主管 Robin Ren 明確表示，公司計劃在上海建造美國本土外的第一家特斯拉工廠。當時馬斯克表示，與特斯拉的美國工廠不同，新的「Dreadnought」工廠將在同一個地方生產電池和組裝車輛。

在上海建廠的好處之一在於，這可以幫助特斯拉避免進口關稅。

根據 7 月 28 日起施行的《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2018 年版）》，中國已正式允許外資獨資在華建設新能源汽車廠。這意味著，特斯拉在華建廠所需的政策正式落地。

就在 5 月中旬，特斯拉在上海註冊了公司。工商資訊顯示，特斯拉（上海）有限公司於 5 月 10 日獲上海浦東新區市場監管局核發的營業執照，註冊資本 1 億元，TESLA MOTORS HK LIMITED （特斯拉汽車香港有限公司）為其全資股東，公司註冊地址為上海浦東新區南匯新城鎮同匯路 168 號 D203A，經營範圍包括：從事電動汽車及零部件、電池、儲能設備、光伏產品領域內的技術開發、技術服務、相關進出口業務等。

大幅漲價

值得注意的是，就在馬斯克訪華前夕，特斯拉將在華銷售的全系車型售價全線上調，不同車款的上調幅度在 15 萬至 25 萬元人民幣之間不等。

官網資訊顯示，Model X 最低配的 75D 售價由之前的 77.56 萬元，上漲至 92.72 萬元，漲幅達 15.16 萬元。Model S 最低配款起售價已上調為 84.99 萬元。

據了解，上述報價已於 7 月 6 日起開始執行。

按照官方最新政策，從 7 月 6 日起，美國產的進口汽車關稅稅率從 15% 上漲至 40%。特斯拉是關稅新政出台後首批提價的美國車企之一。

另據國內媒體報導，特斯拉直營店准現車已經銷售一空，交過訂金的在途車型，將根據最新報價銷售。此外，所有車型的配色、升級裝備、自動輔助駕駛功能也將根據最新價格執行。

高達 40% 的整體關稅勢必將削弱特斯拉的購買價值，從而導致訂單流失。路透社援引美國財務研究與分析中心 (CFRA) 分析師 Efraim Levy 稱：「提價將影響銷售，但正在虧錢的特斯拉必須這麼做，因為他們無力完全承擔關稅帶來的成本提高。」

這對於目前正全力解決產能瓶頸問題、應對重要雇員大量流失、大規模「燒錢」的特斯拉而言顯然不是好事。

政府補貼面臨「斷供」

與此同時，目前正深陷資金短缺質疑的特斯拉可能將面臨重要財源斷流的困境。

非營利組織 Good Jobs First 近期稱，從 2007 年以來，特斯拉累計獲得了 35 億美元的政府補貼，在所有獲得補貼的企業中排名靠前——相比之下，谷歌母公司 Alphabet 從 2000 年來獲得 7.66 億美元政府補貼，蘋果公司 2009 年至今獲得 6.93 億補貼。

更令人震驚的是，特斯拉獲得的政府補貼比該公司目前擁有的所有現金餘額還要多——財報數據顯示，截至第一季末，特斯拉的現金餘額為 27 億美元。

然而，根據美國政府的車輛購置補貼規定，在電動汽車銷量達到 20 萬輛之後，美國會取消對達標廠商電動汽車廠商每輛車 7500 美元的補貼。而截至第一季末，特斯拉已售出 19.33 萬輛電動汽車。也就是說，20 萬輛的配額預計在 7 月份用盡。

有媒體援引分析人士觀點稱，如果美國政府停止提供補貼，將進一步壓縮電動汽車廠商的利潤，進而迫使他們提高車輛售價，這勢必會削弱產品競爭力。