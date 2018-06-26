「鋼鐵人」馬斯克的野心：上天、下地、帶孩子

在加利福利亞州洛杉磯霍桑，航天運輸技術公司 SpaceX 的總部偏隅，馬斯克營運着一家私密的、高度選擇性的私立學校。

這家名為 Ad Astra（拉丁語：通往星星）的學校並非首次曝露在公眾面前。2015 年，馬斯克在接受採訪時，曾提到，自己無法找到為孩子符合自己要求的學校，「自己開一家可能會更好」。

Ars Technica 周一的報導，進一步披露了 Ad Astra 的一些細節資訊。據其描述，「在馬斯克的指導下，他們（學生）在接觸火焰噴射器，機器人，和政策，還與邪惡的 AI（人工智慧）對抗。」

該報導提到，Ad Astra 目前已經在 SpaceX 內有了專用的課室和化學實驗室。該學校仍有傳統的白板牆，為每位學生配備了一台 Mac 電腦，還有專供課後補習的食品車。

Ad Astra 的硬體進展離不開馬斯克的貢獻。美國國稅局的文件顯示，馬斯克在 2014 年和 2015 年分別向 Ad Astra 提供了 47.5 萬美元。Ars Technica 的報導提到，隨著學校規模逐漸擴大，馬斯克個人近年對這一學校的投入可能更大。

在 Ad Astra 成立的初期，學校只是依附在 SpaceX 總部的一個「小部門」。「我們從一個透明牆壁的小會議室開始，當時只有 8 個孩子…… 工程師們總是會順道來偷窺一下。」在 2017 年該校校長的對談影音中，Ad Astra 校長 Joshua Dahn 提到，「它真的很小... 尤其是五個孩子都來自同一個家庭（馬斯克），他們一起去度假時，課堂上只剩下三個孩子。」

2014 年以來，馬斯克本人的兒子、SpaceX 員工的子女，以及當地一些高水平兒童都就讀於這一實驗性非盈利學校。學生從 7 歲到 14 歲不等，馬斯克曾經提到過，Ad Astra 沒有年級之分，這樣能更好地因材施教。

Ad Astra 是一家充滿了未知的神秘學校。該校官網只對在讀學生家長開放，對外的公開資訊，僅有向監管上報的文件，以及上述 2017 年在 Youtube 上的一個採訪該校校長的非公開影音。

教育的成果也暫未有先例可窺，這間學校目前還沒有畢業生。

但馬斯克的「品牌效應」還是為學校攬得了不少人氣。在 2017 年的最近一輪招生中，多達 400 個家庭探訪了馬斯克的 Ad Astra 學校。

但高人氣也帶來了一個問題。隨著馬斯克的孩子們逐漸年長，自己的孩子相繼畢業後，馬斯克對這所目前學生不到 40 人的學校的熱情，還能維繫到什麼時候？