傳特斯拉達成週產5000輛Model 3目標 馬斯克：我們做到了！

第二季結束了，特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克 (Elon Musk) 迫不及待地對公司員工發出電郵，宣稱特斯拉上週已產出 5000 輛 Model 3 ，且根據一則被刪除的推特貼文，特斯拉似乎已經達成了每週生產 5000 輛 Model 3 的目標，因為貼文中的照片顯示出特斯拉員工正在慶祝這個重要的里程碑。

馬斯克透過推文宣稱上週特斯工廠總共生產超過 7000 輛電動車，包括 5000 輛 Model 3。

馬斯克宣稱週產能達到 7000 輛 （馬斯克推特）

《路透社》稍早引述生產線上 2 名工人透露報導，第二季最後一周「幾乎」生產了 5000 輛 Model 3 電動車，第 5000 輛汽車在周日早上下線，僅距 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 設定的午夜目標幾個小時。

一位知情人士表示，第 5000 輛汽車在加州時間清晨 5 點左右 (格林威治時間 12 點) 於加州 Fremont 工廠完成了最終質量檢查，符合交車條件。但目前尚不清楚特斯拉是否能夠在長期維持這種生產水平。

馬斯克在週日下午發給全體員工的一封電子郵件，信中表示，該公司在上週內達到 5000 台 Model 3 的目標。 特斯拉還預計「下個月」每週生產 6000 輛 Model 3 電動車。

他在電郵中表示，「我認為我們剛剛成為一家真正的汽車公司。」他在電郵中透露，該公司在一週內達到了 7000 輛 Model S 和 Model X 的生產目標，其中同時也達到了 Model 3 的門檻。

特斯拉也證實了這封電子郵件的內容。

特斯拉一開始的計劃是在 2017 年 12 月達成這個生產目標，但自 2017 年 7 月正式啟動 Model 3 生產線後幾個月，它一直處於公司所謂的「生產地獄」中。

之後這個產能目標被推遲到剛結束的第二季末。馬斯克將他的辦公室搬到工廠。並為第三條生產線搭建了一座帳篷工廠。

由於產能與特斯拉下半年能否實現獲利息息相關，因此產業和預訂車主一直非常關切他們是否能夠實現這個目標。

對於預訂車主而言，這也意味著特斯拉將能夠快速消化積壓的訂單，並將開始生產新車型。

本季的生產和交車數量預計將在未來幾天內公佈，但特斯拉員工已被發現在社群媒體上慶祝達成這項里程碑。

最有趣的是，一名員工在貼文中附上一張員工簽名海報的圖片，上面寫著「Model 3 5K Club (5000 俱樂部)」。

在被刪除的推文照片裡顯示員工慶祝達成 5000 輛目標。 （推特截圖）

官方數據預計在幾天後公布，但看起來它很可能是在生產的最後一天實現的。

特斯拉過去往往在單季的最後幾天實現了更高的生產率，並將生產率推算到全週，以顯示更高的數字。而且在單季結束後始終未能繼續維持生產率。

不過，對特斯拉是否達成週產 5000 輛目標表示質疑者大有人在。向來站在批判角度的《福布斯》稍早報導，該公司應該未能達成目標，估計產能大概只有 4250-4500 輛。

在第二季結束之前，媒體引述特斯拉生產線上的員工報導表示，即使按目前兩班制 12 小時輪班不中斷的生產，應該也達不到週產 5000 輛的目標。

高盛也發表報告指特斯無法達成產能目標，重申賣出評級。馬斯克則透過推特推文反擊，指市場上的空頭最終將「猛然醒悟」。