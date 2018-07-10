客戶季底盤點 動力-KY上月業績大跳水 創25個月新低

動力 - KY(6591) 受到下游客戶季底盤點影響，6 月合併營收僅 0.63 億元，較上月大減 45.2%，同比亦大幅衰退 40.9%，創 25 個月新低，跌破市場眼鏡。在 6 月業績重挫之下，第二季合併營收也掉到 2.88 億元，較上季大幅減少 31.4%，年增率仍有 12.5%。累計上半年合併營收為 7.08 億元，較去年同期的增幅收斂到 50.91% 的水準。



該公司指出，6 月業績衰退應屬短期現象，展望第三季，進入暑期電競產業旺季，美國 GPU 晶片巨擘輝達 (NVIDIA) 亦可望推出新世代的繪圖晶片，下半年整體營運展望維持樂觀。



動力 - KY 上半年電競相關產品出貨量較去年同期成長 40.63%，平均出貨價亦較去年同期增加 12.02%。該公司表示，今年「雅加達亞運會」已將電競列為示範項目，預選賽從 6 月份開打，採用 3 款高畫質高性能需求的電競 PC 遊戲作為本屆雅加達亞運會的示範遊戲，包括《英雄聯盟》(League of Legends)、《星海爭霸 II：虛空之遺》(StarCra ft II: Legacy of the Void)，以及《世界足球競賽 2018》(Pro Evolution Soccer 2018)，本次亞運會電競正式決賽預計將在 8 月下旬舉辦， 預期將帶動新一波的電競熱潮。

