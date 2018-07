客戶季底盤點 動力-KY上月業績大跳水 創25個月新低

動力 - KY(6591) 受到下游客戶季底盤點影響,6 月合併營收僅 0.63 億元,較上月大減 45.2%,同比亦大幅衰退 40.9%,創 25 個月新低,跌破市場眼鏡。在 6 月業績重挫之下,第二季合併營收也掉到 2.88 億元,較上季大幅減少 31.4%,年增率仍有 12.5%。累計上半年合併營收為 7.08 億元,較去年同期的增幅收斂到 50.91% 的水準。



該公司指出,6 月業績衰退應屬短期現象,展望第三季,進入暑期電競產業旺季,美國 GPU 晶片巨擘輝達 (NVIDIA) 亦可望推出新世代的繪圖晶片,下半年整體營運展望維持樂觀。



動力 - KY 上半年電競相關產品出貨量較去年同期成長 40.63%,平均出貨價亦較去年同期增加 12.02%。該公司表示,今年「雅加達亞運會」已將電競列為示範項目,預選賽從 6 月份開打,採用 3 款高畫質高性能需求的電競 PC 遊戲作為本屆雅加達亞運會的示範遊戲,包括《英雄聯盟》(League of Legends)、《星海爭霸 II:虛空之遺》(StarCra ft II: Legacy of the Void),以及《世界足球競賽 2018》(Pro Evolution Soccer 2018),本次亞運會電競正式決賽預計將在 8 月下旬舉辦, 預期將帶動新一波的電競熱潮。