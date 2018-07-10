前5月保險投資收益3060億 收益率下降明顯僅為1.98%

據證券時報7月9日獲悉，今年前5個月保險行業資金運用收益3059.59億元，平均收益率為1.98%。折合成年化收益率約為4.75%，較去年全年的5.77%，低1個多百分點。

數據顯示，1月~5月，保險公司資金運用收益共計3059.59億元，其中，非獨立賬戶資金運用收益3038.17億元，平均收益率1.99%。

在非獨立賬戶資金收益中，投資收益2641.73億元，佔資金運用收益的86.95%;利息收入(活期存款、定期存款、存出保證金、存出資本保證金、結算備付金、其他貨幣資金利息收入)323.47億元，佔資金運用收益的10.65%;公允價值變動損益27.4億元，佔資金運用收益的0.9%;資產減值損失8.66億元，佔資金運用收益的0.29%;其他收益15.05億元，佔資金運用收益的0.5%。

對此，接受採訪的保險資管人士稱，收益率的下滑主要是受股市低迷影響。不過，今年上半年債券市場收益率出現階段性高點，保險資金增加了配置，對未來幾年的收益會起到穩定和保障作用。對於下半年的投資，業界普遍認為收益率可能低於上半年。

此前，銀保監會數據顯示，截至5月底，保險資金運用餘額為15.55萬億元，較年初增長4.21%。各類資產佔比由高到低依次為，其他投資佔比39.35%、債券佔比35.55%、銀行存款佔比12.72%、股票和證券投資基金佔比12.38%。

其中，債券投資規模5.5萬億，較年初增長7.11%，佔比35.55%，較年初提升0.96個百分點。前5個月，債券投資貢獻收益986.89億元，平均收益率1.84%，對應年化收益率4.42%。

截至5月底，保險投資的最主要三類債券中，國債、金融債、企業債投資規模分别為1.1萬億元、2萬億元、企業債2.1萬億元，分别較今年初增長9.6%、4.65%、8.19%。前5個月的投資收益率大緻為1.61%、1.89%、1.94%，對應年化收益率依次為3.86%、4.54%、4.66%。

多位保險投資人士表示，今年上半年的債券市場收益率出現階段性高點，險資紛紛增加了對債券的配置，這將對保險資金未來幾年的收益都起到保障作用。

5月末，保險資金投資的證券投資基金達8034.75億元，較年初增長6.78%，佔比5.17%;投資的股票規模1.12萬億元，較年初增長3.54%，佔比7.21%。

1月~5月，證券投資基金和股票兩類資產的收益率分别僅為0.67%、2.25%，對應年化收益率1.6%、5.4%。

此前4個月份，股票和證券投資基金兩項資產佔保險資金比重逐月下降，1月、2月、3月和4月分别為13.38%、12.85%、12.46%和12.19%。業内人士表示，佔比下降的原因，不排除有部分保險公司主動收縮了股票投資，但主要原因可能是市場下跌導緻市值縮水。

今年以來，上證指數累計下跌14%，過去兩年領跑的藍籌股扭頭向下，令配置藍籌較多的險資頗為“受傷”，這也成為保險投資業績今年出現下滑主要因素。

數據顯示，在另類投資中，長期股權投資今年增長較快。5月底，險資的長期股權投資已達1.62萬億，較年初增長9.78%，在險資配置中的佔比達10.43%，佔比提升0.53個百分點。

1月~5月，長期股權投資為保險資金貢獻投資收益480.37億元，收益率3.07%，年化收益率為7.37%。

據了解，當前市場出現了一些長期股權投資機會，不少險企上半年加大了這方面投資力度。例如，橫琴人壽資產管理中心副總經理王立川就表示，公司正將重心更多地放在尋找潛在的優質民企的非標項目上。

來源：證券時報

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