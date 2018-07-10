棉花期權上市步入倒計時

隨著近期鄭商所面向市場公開徵集棉花期權做市商，棉花期權上市的基礎工作已經展開，這也意味著棉花期權上市時間臨近。此前，鄭商所棉花期權和大商所玉米期權立項申請均獲中國證監會批復同意。

根據鄭商所7月5日發佈的《關於徵集棉花期權做市商的通知》，有意向申請棉花期權做市商的公司須在7月10日前按要求填寫併提交《棉花期權做市商業務仿真測試申請表》，併於7月16日前接入棉花期權仿真交易環境，進行技術測試，否則將影響到其做市商資格的申請。

依據鄭商所期權做市商管理辦法規定，除期貨公司子公司以外，證券公司、現貨公司等均可申請棉花期權做市商資格。此外，申請棉花期權做市商資格，應當具備下列條件：淨資產不低於5000萬元;具有專門機構和人員負責做市業務，做市人員應當熟悉期貨、期權相關法律法規和交易所業務規則;具有健全的做市業務實施方案、内部控製製度和風險管理製度;最近叁年無重大違法違規記錄;具備穩定、可靠的做市業務技術係統;具有交易所認可的為期權交易或期權仿真交易做市的經驗等條件。

此前，在2017年4月份，鄭商所白糖期權上市前夕，鄭商所公佈了首批10家白糖期權做市商名單，其中包括9家期貨公司子公司和1家證券公司。但是，當年7月底，10家做市商之一的光大光子投資管理有限公司就申請煺出白糖期權做市商。

來源：證券時報

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