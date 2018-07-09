〈光隆營運展望〉羽絨報價上漲3成 6月營收可望突破10億元 Q3更旺

受惠羽絨價格今年持續高檔盤整，且禦寒羽絨成衣 6 月開始步入出貨旺季，法人估光隆 (8916-TW)6 月營收將能突破 10 億元大關，創下 21 個月來新高，第 2 季營收營收也上看 27 億元，季增幅達 59%，由於第 3 季進入成衣出口旺季，光隆單季營收可望持續看增。

光隆在桃園中壢區設立的研發暨物流中心今 (9) 日正式啟用，由桃園市長鄭文燦及光隆董事長詹賀博共同主持揭幕，詹賀博對光隆營運後市樂觀，預期光隆步出第 1 季淡季後，第 2、3 季出貨旺季動能看俏，並認為從目前 6-9 月成衣部門訂單滿載來看，今年營收將可突破 100 億元。

光隆是羽絨原料大廠，近年往成衣、家紡產品垂直整合，今年以來羽絨原料價格上揚 30%，且國際市場價格仍在高檔盤整，光隆羽絨占 6 月營收比重達 35%，有利光隆 6 月營收表現，第 2 季營收上看 27 億元，第 3 季營收還有高個位數的季成長。

光隆集團物流及研發中心今天揭幕。(鉅亨網記者張欽發攝)

光隆今日啟用研發暨物流中心，投資金額達 2.05 億元，針對在越南生產的羽絨成衣使用的化纖及羽絨主、副料，在台灣、中國大陸、日本、韓國採購後，在此物流中心整理後出口到越南縫製；且由於越南 10 個成衣廠目前訂單滿載，詹賀博表示，考慮進一步到孟加拉、印尼及緬甸設廠生產。

桃園市長鄭文燦則指出，桃園是台灣最大的紡織產業聚落，以生產如排汗、抗菌、抗紫外線或防寒等機能性紡織品居多，桃園市政府規劃在大園設立「智慧紡織園區」，並向經濟部申請「前瞻基礎建設計畫」當中的「城鄉建設開發在地型產業園區計畫」經費，目前正辦理規劃設計中，未來開發完成後，可讓更多紡織產業進駐，使紡織產業根留台灣。

此外，在桃園的青埔土地開發案上，鄭文燦也透露將由寶成 (9904-TW) 攜手國際品牌愛迪達在青埔設立占地 8000 坪的研發中心，並將於近期完成正式簽約。