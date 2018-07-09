〈東森看電商業〉推動旗下草莓網香港掛牌 業績目標要成長10倍

由於台灣市場規模有限，東森 (2614-TW) 轉投資東森購物近年積極跨入海外電商市場，東森集團創辦人和執行策略長王令麟今 (9) 日指出，日前併購的香港美妝電商「草莓網」業績快速爆發，因此，將推動草莓網於香港掛牌上市，預計時點落在明年下半年，由於草莓網目前跨入中國營運，正處起飛階段，王令麟樂觀看待其未來要成長 10 倍沒問題。

東森購物今年前 5 月合併營收 68.03 億元，年增 36.8%，5 月併入草莓網後，單月營收 16.09 億元，月增 26.4%、年增 16.2%，營收增添不少動能。

王令麟樂觀看待，東森集團在中國營運模式逐漸確立後，跨境電商布局將進入高速成長，「未來草莓網業績要成長 10 倍沒問題」，因此開始推動草莓網明年下半年於香港掛牌上市。

王令麟說明，香港資金流動性高且管制小，上市後將加強尋找東南亞的垂直電商業者併購，並將主力市場放在中國，「因為中國在講跨境貿易，但跨境並不容易做，而這是草莓網創辦人過去在香港進行全球採購 10 幾年累積有成的資源，也是東森的競爭優勢」。

東森購物目前在中國的營運模式為，透過草莓網發貨到中國市場，同時，已和北京時間、浙江好易購兩大電商平台透過福建自貿區 B2B 進行跨境電商，還有多家業者正在談論合作中，主要銷售的是具高毛利特性的自有品牌美妝和保健商品，今年為布局元年，明年起業績爆發可期。

另外，東森集團與資深製作人王偉忠合資成立量子娛樂，下半年將投資打造台灣史上最大型的音樂選秀節目「聲林之王」，將集結 30 家經紀公司。

東森大陸事業部執行長馬詠睿指出，由於東森星光雲是目前新聞雲旗下最大一朵雲，娛樂新聞在中國的發展潛力龐大，單做廣告都有豐厚的收入，也是東森集團接下來另一個著眼的成長主力。