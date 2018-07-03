特斯拉Model 3單周產量達標 消息面加持 康普除息行情啟動

特斯拉 (Tesla) 宣布 6 月底前達成 Model 3 單周生產 5000 輛目標，沈潛一段時電池材料相關供應鏈康普 (4739)、美琪瑪(4721) 攻勢再起，今 (3) 日漲幅均逾 3%，康普將於下周一 (7 月 9 日) 除息，每股配發 3 元股息，除息行情啟動。特斯拉 Model 3 單周生產目標達陣，市場預期電池材料拉貨潮啟動，有助電池供應鏈營運表現，康普今年第一季硫酸鎳、硫酸鈷電池材料合計出貨量約 6000 噸，年增率約 4.6%，三條電池材料產線平均開車率約 7 成。



新產能挹注下，康普第一季營收 16.11 億元，年增率 27.27%，毛利率 13.85%，單季稅後盈餘 1.43 億元，年增率逾 5 成，每股盈餘 1.7 元，創下單季新高，4、5 月兩個月營收保持在 5 億元大關，法人預期，第二季單季營收可望維持 15 億元水準。



特斯拉量產達標，消息面利多加持，康普發動除息行情，股價站在各日均線之上，非特斯拉陣營電動車成長快速，占康普電池材料全年營收比重將由去年 6 成，成長到今年 8 成，特斯拉則降至 2 成。