騰訊(00700-HK)：要挑選具策略價值項目投資

騰訊(00700-HK)每年投資項目眾多，挑選項目首要原則是要具策略性投資價值。

騰訊投資執行董事Dan Brody，於7月9日出席Venture創業峰會上表示，騰訊進行的投資項目，會看重其是否具有策略性投資價值，是否跟集團業務相配合，如數碼、遊戲、金融等範疇。會後被追問騰訊於2018年的投資活動，他表示不便透露婉拒回答。

高盛董事總經理Mancy Sun介紹，她旗下管理投資於亞洲的資產規模約2000至3000萬美元，涉及少於20個項目，而中國只佔1、2個，主要參與B輪、C輪投資，參與投資後會協助企業採用適當策略加快業務成長。

ClearVue Partners創辦合夥人Harry Hui認為，中國消費市場正處於轉變階段，當人均GDP由5000美元向5萬美元邁進時，消費者對消費的基本需求會產生實質變化，例如由以往只求溫飽，變為追求有營養的食物，這為市場提供機遇，企業的估值亦可因而顯著提升。事實上，6年前創投基金只需出資20-30萬美元，已可找到優質的投資項目，然而發展至今，更多資本流入市場尋找投資機會，企業估值亦已大大提升，投資者需要出資達100萬甚至200萬美元，才能找到好項目！

文：周燕芬

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