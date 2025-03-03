API成本不到DeepSeek一半！騰訊推快思考模型混元Turbo S：比大模型界的拼多多還便宜

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-03 08:40

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各家大模型紛紛推出深度思考模型之際，中國互聯網大廠騰訊 (00700-HK) 上周四 (2 月 27 日)「反常」地推出快思考模型 Turbo S，並在騰訊雲和元寶上線。

目前，開發者和企業用戶可在騰訊雲上通過 API 調用騰訊混元 Turbo S，免費試用一周，開發團隊稱「比大模型界的拼多多還便宜」。

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有別於 Deepseek R1、騰訊混元 T1 等必須「想一下」再回復的慢思考模型，混元 Turbo S 能實現「秒回」，吐字速度提升一倍，首字時延降低 44%，

同時，Turbo S 在知識、數理、創作等方面也有突出表現，透過模型架構創新，Turbo S 部署成本也大幅下降，持續推動大模型應用門檻降低。

在業界通用的多個公開標準，Turbo S 在知識、數學、推理等多個領域展現出對標 DeepSeek V3、GPT 4o、Claude3.5 等業界領先模型的效果表現。

架構方面，透過創新性地採用 Hybrid-Mamba-Transformer 融合模式，混元 Turbo S 有效降低傳統 Transformer 結構的計算複雜度，減少 KV-Cache 緩存佔用，實現訓練和推理成本的下降。

Mamba 是一種狀態空間模型 (SSM)，專為高效處理長序列而設計，在記憶體使用上比 Transformer 更為節省。

Turbo S 首次將 Mamba 應用於超大規模 MoE(專家混合模型)，在保持精度的同時充分利用 Mamba 高效性，同時也保留 Transformer 在推理任務中的優勢。這一突破不僅降低了訓練和推理成本，還提升了速度和智能水準。

透過長短思維鏈融合，騰訊混元 Turbo S 在保持文科類問題快思考體驗的同時，基於自研混元 T1 慢思考模型合成的長思維鏈數據，顯著提升理科推理能力，實現模型整體效果提升。

作為旗艦模型，Turbo S 未來將成為騰訊混元系列衍生模型的核心基座，為推理、長文、代碼等衍生模型提供基礎能力。