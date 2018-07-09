51信用卡IPO以招股價下限8.5元定價 將融資10.12億元

大陸最大線上信用卡管理平台 51 信用卡 (2051-HK) 上市定價出爐，以招股價下限每股港幣 8.5 元定價，預計融資 1.29 億美元 (約港幣 10.12 億元)。

51 信用卡於 6 月 29 日至 7 月 6 日招股，招股價介於港幣 8.50 至 11.50 元，以每手 500 股計，入場費為港幣 5807.95 元，預計 7 月 13 日掛牌。按招股中間價港幣 10 元計算，集資總額約港幣 10.96 億元。

本次 IPO 募集資金的 40% 將用於發展和獲得用戶，30% 用於進一步提升公司的科技實力，20% 用於選擇性的投資和公司業務互補的機會，10% 用於營運資金和一般的企業用途。

資料顯示，51 信用卡是中國最大的針對信用卡人群的金融服務平台，通過信用卡的管理場景，以較低的貨幣成本迅速積累起高黏性的客戶群體之後，向使用者提供多種的金融服務，包括信用卡推薦、信貸推薦、信貸資金撮合以及聯名卡申請等，並基於上述多樣化的信用服務進行變現。

截至 2017 年 12 月 31 日，該公司已經管理累計 1.06 億張信用卡，於 2017 年取得信用卡交易還款總額 1085 億元。在同一時期，公司信用卡平台的註冊用戶達到 6200 萬人，所有的應用程式的註冊使用者人群達到 8100 萬人。

財務方面，該公司歷史業績收入期間年均複合增長率超過 400%，由 2015 年人民幣 8970 萬增加到 2017 年人民幣 22.69 億元，淨利潤 2015 年為 - 1 億元左右，2016 年、2017 年分別盈利人民幣 5350 萬元和人民幣 7.44 億元，經過調整的淨利潤率分別為 9.4% 和 32.8%。

上市文件披露，為搭建該項風控平台和數據庫等，51 信用卡在 2015 年、2016 年、2017 年間，分別投入人民幣 4237.7 萬元、1.12 億元、2.61 億元。