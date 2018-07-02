第七大道、51信用卡、精英匯公開招股 拼7月中上市

出品《彈彈堂》及《神曲》的大陸網絡遊戲開發商及營運商第七大道 (0797-HK) 於 6 月 29 日起至 7 月 11 日公開招股，招股價介於港幣 1.5 至 2.22 元，以每手 2000 股計，入場費港幣 4484.74 元，預計 7 月 18 日於主板掛牌。按中間價位港幣 1.86 元計算，集資淨額約港幣 11.48 億元。

第七大道這次上市引入 2 名基礎投資者，包括中華金融控股有限公司及 Shengqu Technology Korean Limited，分別認購 3000 萬美元及 1000 萬美元股份。

大陸最大線上信用卡管理平台 51 信用卡 (2051-HK) 也於 6 月 29 日至下週五 (7 月 6 日) 招股，招股價介於港幣 8.50 至 11.50 元，以每手 500 股計，入場費為港幣 5807.95 元，預計 7 月 13 日掛牌。按招股中間價港幣 10 元計算，集資總額約港幣 10.96 億元。

本次 IPO 募集資金的 40% 將用於發展和獲得用戶，30% 用於進一步提升公司的科技實力，20% 用於選擇性的投資和公司業務互補的機會，10% 用於營運資金和一般的企業用途。

資料顯示，51 信用卡是中國最大的針對信用卡人群的金融服務平台，通過信用卡的管理場景，以較低的貨幣成本迅速積累起高黏性的客戶群體之後，向使用者提供多種的金融服務，包括信用卡推薦、信貸推薦、信貸資金撮合以及聯名卡申請等，並基於上述多樣化的信用服務進行變現。

截至 2017 年 12 月 31 日，該公司已經管理累計 1.06 億張信用卡，於 2017 年取得信用卡交易還款總額 1085 億元。在同一時期，公司信用卡平台的註冊用戶達到 6200 萬人，所有的應用程式的註冊使用者人群達到 8100 萬人。

財務方面，該公司歷史業績收入期間年均複合增長率超過 400%，由 2015 年人民幣 8970 萬增加到 2017 年人民幣 22.69 億元，淨利潤 2015 年為 - 1 億元左右，2016 年、2017 年分別盈利人民幣 5350 萬元和人民幣 7.44 億元，經過調整的淨利潤率分別為 9.4% 和 32.8%。

此外，補習社遵理學校母公司精英匯 (1775-HK) 亦宣佈於 6 月 30 日起至下週五 (7 月 6 日) 公開招股，招股價介乎港幣 0.9 至 1.1 元，集資最多港幣 1.38 億元。以每手 4000 股計，入場費港幣 4444.34 元。該股將於下 7 月 13 日於主板掛牌。

傢具及家居配飾銷售和租賃及商業解決的 Pacific Legend Group (8547-HK) 的獨家保薦人為實德新源資本有限公司。