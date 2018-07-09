〈小米IPO〉別管股價破發了 小米苦日子在後頭 上市後須邁過這3道坎

小米今 (9) 日終於如願登陸港交所 (0388-HK)，目前香港資本市場大環境並不好，同時外界對小米估值也有爭議，外界早預測小米上市首日將破發，今日終於應驗。不過，新浪財經報導，對於小米來說，更艱難的還在後面，上市之後的小米，須面對 3 道坎的考驗。

第一道坎、互聯網營收佔比待提升

在此前公佈招股書的同時，雷軍在一封公開信中指出，小米不是單純的硬體公司，而是創新驅動的互聯網公司。不過這種定義也引來了外界的爭議，一個關鍵點就在於小米目前的營收結構。

招股書顯示，小米營收由 2015 年的人民幣 668 億元增至 2016 年的人民幣 684 億元，再增至 2017 年的人民幣 1146 億元。其中，大部分收入來自智慧手機銷售。截至 2015 年、2016 年及 2017 年 12 月 31 日止年度，智慧手機部分分別貢獻其總收入的 80.4%、71.3% 及 70.3%。作為對比的是，互聯網服務分部分別貢獻小米總收入的 4.9%、9.6% 及 8.6%。這一比例在 2017 年甚至出現了下滑。

2018 年第一季，這一形式有所好轉。智慧手機營收占比進一步降至 67.80%，互聯網服務收入占比則增至 9.43%。不過如果對比蘋果來看，蘋果在 2018 財年第二財季中，來自于服務的營收在總營收中的占比超過 15%。

此外，招股書顯示，其互聯網服務業務毛利率 2015-2017 年依次為 64.2%、64.4%、60.2%，雖然遠高於智慧手機業務，但互聯網服務收入毛利占總毛利比例在逐年走低。根據招股書資料計算，2015-2017 年小米互聯網服務業務毛利占總比分別為 77.0%、58.1% 和 39.3%。

上市之後，小米需要繼續擴大互聯網服務營收的規模，以向投資者和用戶證明其互聯網公司的定位。

第二道坎、智慧手機業務增長壓力

在小米的互聯網服務收入中，目前主要依賴廣告服務及互聯網增值服務 (主要包括遊戲)。互聯網服務收入的增長最終取決於使用者群規模及使用者參與度和支出水準。這也意味著小米的互聯網服務收入一定程度上是比較依賴小米的智慧手機銷量的。

根據 IDC 資料，小米在 2014 年成功登頂中國智慧手機市場。不過 2015 年，小米未完成當年的出貨量目標；而 2016 年，小米在全球和中國份額都跌出第五，成為 others。經過 2017 年的補課之後，小米今年恢復了高速增長。今年第一季，小米手機全球銷量第四，年增 87.8%；其中中國市場年增 41.8%，位居第四。

小米線上下和供應鏈等方面的短板正在補足，這也減小了小米出現類似於 2015 年和 2016 年的過山車現象。不過壞消息是，包括小米在內的智慧手機廠商們開始要面臨中國和全球智慧手機行業增速放緩甚至出現下滑的形勢。

在今年的小米年會上，雷軍設立了 10 季重回國內市場第一的目標，也強調小米在 2018 年要「派出更多的精兵強直接去全球各地開疆拓土」。根據小米公佈的資料，2017 年小米手機銷量在 14 個國家進入前 5 名。而到今年第一季末，小米手機銷量已在 20 個國家進入前 5 位。

小米國際化的一個重點和經典案例便是印度市場。IDC 資料顯示，小米今年第一季在印度的市佔率達到 30.3%，銷量第一。不過招股書顯示，2018 年 1-3 月，小米印度的營收為人民幣 61.27 億元，淨利潤為人民幣 - 1.31 億元。這意味著小米在印度為了銷量而犧牲了一部分利潤。

此外，不只是小米，華為、OV 等中國市場的龍頭廠商都大力推進海外戰略，他們將在國內和海外兩個戰場同時作戰，恢復增長後的小米面臨的市場競爭絲毫沒有減弱。

第三道坎、研發投入不足帶來的業務風險

招股書披露，2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-3 月，小米研發費用分別為人民幣 15.12 億元、21.04 億元、31.51 億元和 11.04 億元，研發投入占總營收比例分別為 2.26%、3.07%、2.75% 和 3.21%。

這個比例不僅低於美的、格力等硬體企業，與小米定位同一類別的百度、阿里巴巴等相比，更是相形見絀。而與研發投入相關的不僅是小米和其產品的創新能力，更是與小米目前正在大力推進的國際化息息相關。

影響最大的莫過於 2014 年 12 月，愛立信在印度起訴小米，稱其涉嫌侵犯愛立信所擁有的 ARM、EDGE、3G 等相關技術等 8 項專利，小米的一些產品一度在印度被禁售。小米最終進行了妥協，在每台設備向法院預繳 100 盧比 (當時約合人民幣 10.12 元) 的提下，小米得以暫時繼續在印度市場銷售搭載高通晶片的智慧手機。

在 IPO 期間，小米也先後遭遇酷派和專利權人袁弓夷的專利訴訟，為 IPO 進程帶來了不少麻煩。

根據小米方面的說法，截止 2018 年 3 月 31 日，小米已經提交 23000 多項專利申請，其中包括國內 3600 多項授權專利，海外也已經註冊了 3500 多項專利，還有 16000 多項國內外專利申請正在受理當中。

不過對於正在大力拓展海外市場的小米來說，面對海外眾多的專利壁壘和專利流氓，進一步加大研發投入、增強專利儲備，已是不得不做的功課。