〈小米IPO〉小米破發 陳茂波：毋憂短期波動 李小加：不同意樣板說法

小米集團 (1810-HK) 今 (9) 日正式掛牌上市，股價一開盤就跌破發行價，引發市場對「同股不同權」無信心質疑，香港財政司長陳茂波信心喊話，市場毋須為市場短期波動而擔心。

陳茂波表示，今年 4 月香港上市制度階段性改革後，小米是首間以「同股不同權」形式上市的公司，亦代表香港證券市場發展進入新階段。

他強調，市場進行改革有經濟因素考慮，亦是未來大趨勢，預計未來有更多「同股不同權」公司來港上市。

港交所 (0388-HK) 在出席小米上市儀市時表示，不同意把小米當作樣板和試驗的說法，這是把交易所的作用誇大。

他說：「我們沒有選小米，小米自己想來，自己有戰略需求，香港不給公司戰略提供緩衝地帶，是不合適的。不存在選擇小米，說你們就是樣本，一定要保證成功，否則改革就失敗了。不存在這樣的邏輯。這是市場決定的事情。」

伴隨小米上市，港交所推出多項產品提供給投資者，包括小米期貨及期權、小米衍生權證，小米股份將納入認可賣空指定證券名單。

對此，李小加表示，選擇小米上市首日推出衍生品交易，是因為希望市場所有參與者都加入進來。他對小米有足夠的信心，交易有足夠的厚度，衍生品交易可以使股價突然上漲或下跌時都還有人接盤，維持交易。

小米今 (9) 日開盤價港幣 16.6 元，較港幣 17 元的發行價下跌 2.35%，慘遭破發。此後跌幅進一步擴大，截至發稿，小米跌逾 5%，報港幣 16.14 元，跌 5.53%。最新市值為港幣 3603 億元 (約 459 億美元)。