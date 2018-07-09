〈小米IPO〉小米跌幅擴大至5.53% 雷軍：從低點開始 未必不是好事

小米 (1810-HK) 今 (9) 日掛牌上市，開盤價港幣 16.6 元，較港幣 17 元的發行價下跌 2.35%，慘遭破發。此後跌幅進一步擴大，截至發稿，小米跌逾 5%，報港幣 16.14 元，跌 5.53%。最新市值為港幣 3603 億元 (約 459 億美元)。

雷軍在接受媒體採訪時表示，最近大市不好，短期股價不是最重要的，長期的表現才是最重要的。小米 IPO 從低點開始，未必不是好事。我們還是要踏踏實實把公司做好，以經營做核心。繼續努力，繼續加油，把公司做好。

銀行信息港理財規劃小編指出，小米在新股發行的估值水平非常高，導致小米上市的開盤價存在著跌破發行價的風險。因為高估值的發行才是跌破發行價的主要原因，低估值發行則能夠在上市之後上漲。小米高估值的發行，主要是為了融資更多的資金，低估值對小米融資金額沒有好處。

按雷軍持股 29.13%，雷軍持股小米市值為 138 億美元。此外小米還是 6 家上市公司實際控制人。雷軍個人持有金山軟體 (3888-HK)26.90% 的股份，市值為港幣 76.4 億元，折合 9.74 億美元，歡聚時代 10.47% 的股份，市值為 6.43 美元。小米風投在迅雷占股 28%，雷軍系在華米占股將近 40%，雷軍系對世紀互聯持股比例達到了 11%。

因此，雷軍身價至少在 150 億美元以上，中國基金報預計不會超過 180 億美元。根據《富比士》全球富豪榜即時資料，目前雷軍身價為 124 億美元，小米上市後，雷軍身價將至少為 150 億美元，將從目前中國富豪第 12 名晉升為第 9 名以上，超越前騰訊「二哥」張志東，而且雷軍還非常有機會超越網易董事長丁磊。目前丁磊個人身價為 156 億美元，張志東為 148 億美元。