小米首掛破發見怪不怪 港股IPO數量全球第一 破發率卻超75%

首隻「同股不同權」公司小米 (1810-HK) 今 (9) 日於港交所上市首日，股價就跌破發行價。不過投資人無須大驚小怪，統計 2018 年上半年，香港 IPO 數量已衝至全球第一，但破發率卻超過 75%！

2018 年上半年，香港 IPO 數量已衝至全球首位，其中共 200 家企業向港交所提交了申報稿，相比 2017 年同期港股市場共 121 家企業提交申報稿，年增 65.29%，創下了港股半年 IPO 市場申報企業數量的新記錄。

2018 年新增上市企業也創下新紀錄，Wind 顯示，截至 2018 年 7 月 4 日，港股共新增 103 家上市公司，其中包含碧桂園服務 (6098-HK)、上海實業環境 (0807-HK)、興華港口 (1990-HK) 通過介紹方式上市的公司，相比 2017 年同期港股共新增 69 家上市公司，年增 49.28%。

港股在新增上市公司領域遙遙領先 A 股和美股。Wind 顯示，截至 2018 年 7 月 4 日，A 股共新增 64 家上市公司，美股 (包含 NASDAQ、紐交所) 共新增 69 家上市公司。港股新增上市公司的數量超 A 股 39 家，超過美股 34 家，成為全球企業選擇上市的「首選」板塊。

雖然港股 IPO 企業和新上市企業數量均創紀錄，但其破發率也很驚人。Wind 顯示，截至 7 月 4 日，在港股新增上市的 100 家 (剔除 3 家通過介紹方式上市的企業) 企業中，75 家企業存在破發的現象，破發率高達 75%。

值得注意的是，在 75 家破發的企業中，有 39 家企業的跌幅超過 40%，TL NATURAL GAS(8536-HK)、迎宏控股 (8513-HK)、江蘇創新 (2116-HK)、TOPSTANDARDCORP(8510-HK)、寶積資本 (8168-HK) 的跌幅甚至超過了 50%。

綜上來看，港股上市的企業中近 5 成企業上市首日破發，而 7 月 4 日收盤時，企業的破發率已超 7 成。

國際金融報引述資深券商表示，破發的原因還是由於市場對於未來潛力預期比較謹慎，一些最近上市的企業獲利模式不清晰或者存在不可持續的因素，香港市場對於互聯網企業見得比較多，不理性現象少。