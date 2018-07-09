生技熱潮至？銀行家出走高盛、花旗 加入生技業

《彭博社》報導，香港證交所近期開放大門，歡迎生物科技業赴港上市，此舉提升該行業對財務金融專家的需求，從去年 12 月迄今，至少有 7 位資深銀行家從知名投行跳槽至生物科技業。

今年 4 月時，香港證交所決定允許未獲利的生物科技公司於香港進行首次公開募股 (IPO)，為港交所 20 逾年來最大的上市規定變更之一。

包括美銀美林、高盛、花旗、德意志銀行、瑞德集團與傑富瑞集團在內的投資銀行，近期皆有資深員工被挖腳至生物科技產業。知情人士透露，前高盛醫療保健產業分析師 Richard Yeh 在上週加入製藥公司 Cornerstone Pharmaceuticals。

越來越多資深投行銀行家選擇加入生物科技產業

美銀美林中國併購部門主管 Ellis Chu，在 5 月時被喜康生技公司 (JHL Biotech) 挖腳成為該公司財務長，Chu 認為生物科技產業有極大潛力，而中國在這塊還在起步階段，因此充滿機會。JHL Biotech 為尋求在香港 IPO 的公司之一，不願具名的人士透露，該公司預期募資金額為 3.5 億美元。

如同 1990 年代發生的互聯網熱潮，以及近期加密貨幣的淘金熱，香港的金融家選擇轉職至熱門的新創產業，期望能透過股票期權分配獲得大量財富。根據公司提交的文件與知情人士的說法，目前至少有 16 家生物技術公司正在尋求於香港上市，預計籌資金額超過 30 億美元。

摩根大通香港投資銀行業務主管 David Lau 指出，他們正看到一些質量不錯的公司前往香港，並預計未來幾年將會有健全發展。

華德士公司 (Robert Walters) 香港的金融服務人才招聘的董事 John Mullally 表示，生物科技新創風險很大，很難說哪一間公司會成功，但如果壓對寶，或是能夠在早期階段進入公司，獲得股權，員工將獲得很大的報酬。