李小加：心臟不能承受股價20%以上波動的投資人 別碰生科股

港交所 (0388-HK) 行政總裁李小加昨 (23) 日發表網誌，指香港資本市場將迎來生物科技發展的新時代，投資者在買賣生物科技公司的股票之前一定要仔細研究上市公司的產品研發、臨床實驗結果和監管程序等細節，為自己的投資負責。

香港《文匯報》報導，李小加指，鑒於生物科技行業的專業性和複雜性，投資這一板塊需要了解足夠的專業知識和行業背景，這樣的投資機遇只屬於擁有豐富投資經驗和一定風險承受能力的成熟投資者 (主要為機構投資者)，生物科技公司並不適合所有的投資者，尤其是中小散戶。

李小加說，「要防止這個板塊過早過熱引發崩盤，我想提醒投資者，尤其是對生物科技不熟悉的中小散戶投資者，一定要小心、小心，再小心！冷靜，冷靜，再冷靜！」

「如果你看不懂生物科技公司的招股說明書，請千萬不要投資；如果你對生物科技行業的政策與發展不甚了解，請千萬不要投資；如果你的心臟不能承受股價一天漲跌 20% 甚至更高的波動，請千萬不要投資。如果你不能接受投資的股票價值有可能歸零的風險，請千萬不要投資。」

不過，李小加又指，作為一個服務實體經濟的資本市場，不能光想着怎麼在企業富貴時「錦上添花」，更應考慮如何為推動社會進步的行業「雪中送炭」。生物科技業的發展，關係着人類命運，香港應從中擔當重任，發揮資本市場優勢，為該行業雪中送炭。

他希望能與業界多做一些生物科技的投資者教育工作，幫助投資者認識此行業，並不斷完善有關公司的披露要求和監管，相信假以時日，香港定可成為一個孕育生物科技創新的搖籃。

