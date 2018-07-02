陸生科赴港IPO第五家 藥明康德擬發行H股 A股上市已累漲近3.4倍

藥明康德 (603259-CN) 昨(1)日發出公告指，董事會通過發行 H 股並到香港掛牌的議案，這次發行的 H 股佔公司發行後總股本 10-15%(行使超額配售權前)。議案尚需提交公司股東大會審議。

公告提到，最終發行數量需由股東大會授權董事會、根據法律規定、監管機構批准及市場情况確定。為完成發行上市，董事會同意公司轉為境外募集股份有限公司。藥明康德昨日更新其總裁工作細則及內部審計制度。

藥明康德指，具體發行時間會根據國際資本市場狀況和境內外監管部門審批進展決定，集資所得將用於擴大運營規模、項目投資建設、收購、償還銀行貸款及補充流動資金等。

今年港交所推行上市改革，容許未有盈利的生物科技企業來港掛牌，自 5 月以來，已有 4 間藥物開發企業遞交上市申請，包括歌禮生物、華領醫藥、盟科醫藥及信達生物製藥。

藥明康德曾於 2007 年以 ADR 方式到紐交所上市，其後在 2015 年 12 月，包括藥明康德主席李革等創辦人及其財團將公司私有化。完成私有化後，藥明康德在去年 6 月分拆原屬旗下的藥明生物到港上市，藥明生物上周五收報 87.35 元，上市至今股價累升 3.2 倍。

藥明康德 A 股今年 5 月 8 日在上交所掛牌，每股發行價人民幣 21.6 元，截至上週五 (6 月 29 日) 收報人民幣 94.95 元，市值達人民幣 989.36 億元(約港幣 1172.23 億元)，上市後累漲近 3.4 倍。