市場不確定性增加之際 全球主權財富基金計劃削減股票倉位

市場不確定性增加之際，全球主權財富基金管理者也在削減其股票敞口。

根據資產管理公司 Invesco 的調查研究顯示，受全球貿易局勢緊張、地緣政治緊張以及高估值的壓力，超過三分之一的主權財富基金管理者計劃在今年削減投資組合中股票的敞口。

該研究報告基於與管理着總共 17 兆美元的 126 位主權財富基金投資者和央行儲蓄管理人的訪談。相關的報告顯示，股票已經超越債券，成為投資組合中所占比例最大的資產，平均約為 33%。調查顯示，近一半的主權財富管理者正在逐步或者實質上的增持股票，儘管 40% 的人表示對於現狀比較滿意，但仍有 35% 的被調查者計劃在中期內減少股票敞口。與去年相比，主權財富管理者對於 2018 年的前景也沒有那麼樂觀，預計今年的回報率為 5.8%，這低於 6.5% 的今年目標回報率，也低於去年 9.4% 的回報水平。

研究同時顯示，為了提高組合回報率，投資組合中的另類投資比例也在增加，達到 20% 的歷史最高水平。

不止是主權基金，投行也在發出警告。摩根士丹利美股首席策略師 Michael Wilson 之前發出警告稱，科技股泡沫（破裂）可能是投資者在毫無徵兆的情況下，隨時要面對的「真相」。

其認為全球金融市場的緊縮和混亂助推了更大的科技泡沫：美國經濟目前實現了充分就業和 2% 通膨的雙重目標，這意味著聯準會不太可能推遲緊縮政策。同時，歐洲央行也正在發出更加鷹派的削減資產購買的信號。而歐洲及新興市場的波動導致更多資金湧入被投資者認為是防禦性資產的科技股。但是，和傳統的防禦性資產如高質量債券、公用事業、電信、醫療保健和消費品不同，科技股通常不具備防禦作用，因為它們在量化寬鬆時代已經被抬到相當高的位置。最可靠的跡象表明，科技股的牛市似乎已經結束。

在上周五最新的報告中，其下調科技股的評級至減持，稱儘管此時並不像 2016 年初那樣擔心經濟衰退會成為這些領漲板塊下跌的導火索，但是接下來的企業二季報會顯示，貿易摩擦給他們的遠期盈利預期帶來風險。