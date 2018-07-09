Paypal執行長將每年砸30億做併購金 股價今年大漲

網路付款公司 PayPal (PYPL-US) 最近以 22 億美元的價格收購了瑞典金融科技公司 iZettle 後，正在尋求其他標的物。

PayPal 週五 (6 日) 股價上漲 1.60% 至 85.94 美元，今年來股價已成長約 16%。

PayPal 股價日線趨勢圖

總裁兼首席執行長 Dan Schulman 在接受外媒採訪時表示，「我們擁有健康的資產負債表，已準備好投入更多公司」。

Schulman 補充說，Paypal 準備每年投資高達 30 億美元用於收購，使該公司獲得特定的功能。

自 2015 年與在線市場 eBay (EBAY-US) 分拆以來，PayPal 已從處理母公司的在線交易轉變為提供一套數據支付服務企業。

同時，PayPal 也試圖整合其業務，去年公布已同意向 Synchrony Financial 出售 58 億美元的消費信貸應收賬款，作為兩家公司之間擴大關係的一部分。該交易現今已結束，Synchrony 最後以 76 億美元的價格併購 PayPal 應收賬款，其中包括 PayPal 的美國消費信貸組合。

兩家公司也同意至 2028 年與 Mastercard (MA-US) 合作推出 PayPal 信用卡。