〈每日外資外匯觀點〉美林：世界盃結束後一周交易量將大增 震盪才真正開始

上週五公布的美國就業數據中，市場擔憂薪資的增速恐將拖累聯準會 (Fed) 升息的步伐，衝擊美元大跌，上週並創下 3 月以來最大單週跌幅。

美銀美林報告中指出，目前處於世界盃的賽事期間，匯市交易量縮水，使得貿易戰的波動風險被大幅低估，可能要待世界盃結束後，相關波動才會被推遲顯現。

上屆 (2014 年) 世界盃期間，20 種主要貨幣的日均交易量和高檔時相較縮水 30%，但在賽事結束後的一週，交易量擴大 15%。

2014 年世界盃過後一周，匯市交易量大增。（來源：美銀美林報告）

ING 集團全球策略主管 Chris Turnerr 指出，預期在美國川普的擴大財政政策及聯準會的升息進程，以及風險環境維持脆弱下，美元走勢將持續受到支撐。

瑞銀集團的美洲投資總監 Mike Ryan 也認為，從經濟面來看，過去全球經濟同步成長的步伐，現在美國似乎已領先甩開齊頭並進的成長，在此轉變下，建議避免減持美元。

不過，市場對美元反彈走勢的雜音仍多，據路透對外匯策略師的調查顯示，美元將在明年失去吸引力，而今年底前歐元兌美元最有機會反彈，預期未來 12 個月的漲幅超過 4%，六個月後目標價上看 1.19。

法國外貿銀行認為，基於美歐及新興市場國家間的殖利率差距、美國貿易赤字持續增加及實際利差等負面影響，預期美元將轉而走貶。

從技術面來看，法興銀行指出，美元指數的日 K 線上檔已形成「雙頂」，預期將出現大幅拉回，並進一步測試 94.1 附近的頸線位置。