日本央行版「溫水煮青蛙」：一個月內三次削減購債規模

周五，日本央行債券購買規模再次削減，將 5-10 年期日本公債購買量由 4300 億日元減少至 4100 億日元，這已經是 6 月份第三次削減購債規模了。

消息公布後，日本 10 年期公債走勢平穩，日元匯率也沒有出現大幅波動。

此前，日本央行已經分別在 6 月 1 日和 6 月 14 日的購債行動中連續減少購債規模：

6 月 1 日，日本央行將 5 到 10 年期的日本公債的購買規模從 4500 億減少到 4300 億日元，這是三個月來首次。

6 月 14 日，日本央行將 3 至 5 年期日本公債購買規模從 3300 億日元減至 3000 億日元，是迄今為止規模最大的削減。

不過，雖然購債規模持續削減，但日本央行在貨幣政策和公開表態方面都堅持維持寬鬆的立場。本月 15 日的議息會議上，日本央行宣布維持貨幣寬鬆政策不變，同時維持政策利率在 - 0.1% 不變。並沒有跟隨聯準會升息的腳步。

日本央行行長黑田東彥也在議息會議後的新聞發布會上表示，現在談論退出政策細節還為時過早，太早退出將引發市場混亂。將在合適的時間點就退出進行恰當溝通：

不認為目前需要重新考慮貨幣政策，沒有必要對貨幣政策進行新一輪整體評估。將在必要時調整貨幣政策，將綜合考慮經濟、物價和金融狀況，以維持通膨朝 2% 目標靠攏的動能。針對退出貨幣寬鬆措施的假設情景，利率、資產負債表是退出的關鍵點，退出政策將必須處理短期利率和資產負債表規模。

彭博援引摩根士丹利三菱證券策略分析師 Koichi Sugisaki 表示，隨著市場對日本央行貨幣政策轉向的預期增強，以及日元匯率的穩定，日本央行購債規模縮減（尤其是對 5-10 年期、3-5 年期公債）並不會對市場造成太大影響。

東京時間周五下午 5 點，日本央行還將宣布其 7 月份的購債計劃。

更值得關注的是，在日本央行長期 QE 的政策下，日本國內債市幾乎成了「一潭死水」。

華爾街見聞專欄作家「東京交易廳」注意到，在 6 月 11 日和 13 日，最為有指標性的 10 年期日本公債在市場上的交易額為零，這樣的日子在 2017 年裡出現過 2 天，今年已經這是第 5 天了。

據日本財政部數據，截至去年年底日本財務部現有 1092.3 兆日元公債，其中日本央行竟然持有 41.1% 的公債。

不僅債市如此，日本股市也呈現出日本央行「獨角戲」的局面，據日經新聞，截止 3 月底，日本央行是日本 3735 家上市公司中 1446 家的前十大股東（占比約為 38.7%）；通過買賣 ETF 基金，日本央行目前累計持有大約 25 兆日元（2270 億美元）的股票。