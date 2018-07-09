港股盤前—今天港股有條件再挾高

今天推介: 龍工（3339）盈喜，股價有望反彈

1）港股上週五再次大幅波動；恒指高開 72 點後，升幅曾擴大至 144 點，及後在 A 股回弱下沽壓湧現，一度下跌 256 點並低見 27925 點。午後中美貿易戰正式開打，A 股和港股不跌反升，恆指最多曾漲 372 點，最終收報 28315 點，升 133 點並終止三連跌。大市成交按日上升約 5% 至 984 億。但滬深港通成交金額按日卻下跌近 26% 至 86 億，流向依舊是淨流出，金額減少至約 4.5 億。



板塊方面，內銷食品股做好，醫藥和物業管理股也見反彈。做空方面，佔大市成交上升至 12.4%。牛熊証街貨比重轉為 46:54，重貨區方面，熊証重貨區上移至 28600-28699，牛証則在 27800-27899。

簡評：金融業有句名言「Buy on rumor sell on fact」，貿易戰開打，但中、港甚至上週五的美股均不跌反升。畢竟貿易戰已是市場預計之中；以恆指為例，上週五彭博統計的 2018 市場預測巿盈率為 11.23x ，相比 2017 的 11.27x 只是稍低，反映市場已大幅調低 2018 年藍籌公司的平均盈利增長至接近零。觀乎上半年的企業盈利應不會太差，這表示分析員已極度看淡 2018 的下半年。



貿易戰的實際影響有待觀察，但預測 2018 整年是零增長看似太悲觀。川普一向善變，最新又見到給予業界申請豁免關稅（詳見點 2、情況有如之前的鋼鋁關稅），葫蘆賣甚麼藥真是天知曉。政治市再加立場搖擺不定的美國總統更令市況難以分析。接下來的港股走勢，除了要看美方會否如前述的將關稅範圍擴大，還要看中方會否為新豁免而作出適量的退讓。



短線而言，在熊証街貨鮮有地高於牛証，或許又有挾上之誘因。A 股的升跌將再主導港股，且看能否先挑戰 28600-28699 這熊証重貨區。

2）蘋果日報 - 在新關稅措施實施幾小時後，美國貿易代表署（USTR）公佈商品豁免關稅辦法，90 天內可提申請，效期 1 年。根據美國豁免關稅辦法顯示，在今年 10 月 9 日前，業界可申請任何獲准免於額外關稅的商品，將追溯至今年 7 月 6 日生效。為公眾提供一個申請排除特定商品機會，免被課徵額外關稅。



USTR 表示，審查每件申請案時，會考慮幾項要素，包括在中國之外的地方是否也供應該商品、該商品是否具戰略重要性、課徵額外關稅是否會對申請方或美國利益造成嚴重經濟損害，及是否與「中國製造 2025」等產業有關。

3）上週五公佈的美國非農業職位增長高於預期，且工資增長溫和，聯準局今年內再加息兩次必要性降低，這抵消中美落實互相加徵關稅的不利影響，美滙回落而美股三大指數造好，道指收升 99 點或 0.41%，標指及納指則上升 0.85% 及 1.34%。當中，藥廠 Biogen 有份研發的腦退化藥物測試取得進展，刺激生物科技及醫藥股。紐約期油先低後高收 1.2%，十年期國債債息下降在 2.824%。港股 ADR 上升 124 點，相當於恆指 28439 點水平。

4) 新股訊息 ：

小米集團（1810）今天掛牌，上週五暗盤收報 16.2 元，跌 4.71%。

紫元元（8223）今天掛牌，上週五暗盤收報 1.42 元較招股價 0.76 元，大升 86.84%。