〈小米IPO〉小米首掛 市場喊最多跌20%至13.6元 籲散戶勿長抱

小米 (1810-HK) 今(9)日正式掛牌上市，證券界人士繼續唱空，料股價將跌破招股價港幣 17 元，最多或跌 20%，至港幣 13.6 元水平，較上週五 (6 日) 暗盤收市價港幣 16.1 元更低，呼籲散戶不宜長期抱股，因現時估價過高，業務仍以硬體銷售為主，盈利增長欠前景，加上大圍市況波動。

小米的暗盤上週五以低於招股價 5% 收市，輝立交易場收報港幣 16.1 元，每手 200 股，帳面虧港幣 180 元。加上日前 MSCI 發聲明指，具有多種類型股票、股東投票權與經濟利益不成比例的公司，暫時均不符合納入 MSCI 指數的條件，故小米因同股不同權的架構，亦不符合納入 MSCI 基準指數的條件。

《星島日報》報導，多位證券業界人士對小米首日表現進一步看淡。時富金融投資服務顧問黎永良預料，大部分散戶一開盤便會拋售，預期跌破招股價 10% 之內；若跌穿低過招股價 20% 水平，建議可買入短炒博反彈，停損設於 10% 跌幅水平。

鼎成證券投資策略總監熊麗萍認為，由於國際投資者持有發行股份的 95%，料早段將有較大賣壓。她預計，小米應跌穿招股價 10% 至 20%。若持貨較少，建議可在港幣 16 元水平賣出，若持貨較多，則可在港幣 15 元至 16 元水平觀望。

中環資產投資基金董事陳嘉銓認為，小米煞停了 CDR，以現時股值來說不便宜，不算很吸引；而其盈利增長料難以追上手機行業巨頭蘋果。

豐盛金融資產管理分析員馮宏遠認為小米的核心競爭力不算標青，而小米未能成為首隻發行 CDR 股份，也未獲納入 MSCI 指數，種種原因下，即使小米上市後，也暫不會買入。

不過，德勤中國全國上市業務組聯席領導合夥人歐振興預計，連同小米在內，今年下半年大約有 5 家非同權公司來港上市，但明年全年可能少於 10 家，主要是符合百億元市值門檻的新經濟公司有限，部分可能到美國上市，或者採取普通的同股同權架構。雖然新加坡亦以非同權架構招攬新股，而且門檻遠較香港為低，但他認為港股市場流通量較大，對吸引新股仍有優勢。