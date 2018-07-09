財經專家陳永陸：留意小米集團(01810-HK)上市後的低吸機會

在中港股市顯著波動下，近期焦點新股、本港首家「同股不同權」的小米集團(01810-HK)將於今日掛牌，結果上周五上市前暗盤價跌近5%。在市場一片看淡下，小米的招股價亦僅以下限17元定價，這或者令小米的暗盤價跌幅，較市場預期為少的因素。

主收入來源互聯網服務

其實不少分析都會將小米與蘋果電腦作比較，所以覺得股價短期跌20%至30%亦不足為奇，可是小米的主要收入來源，其實不止是智能手機，因為互聯網服務才是其主要收入來源，毛利佔整體毛利的比重在今年首季的佔比仍高達46.77%。簡而言之，小米集團賺的是互聯網服務的錢。

而且小米非單純依賴智能手機作為其切入互聯網服務戰場的唯一入口，因為小米積極發展物聯網（IoT）以至其他生活消費產品，小米來自IoT與生活消費產品的收入由2015年約86.91億元，大幅增至2017年近234.48億元，年複合增長達64.25%，而今年首季來自IoT與生活消費產品的毛利貢獻，亦已達9.78億元，已超過去年全年的一半水平。

以2017年按已連接設備數量計算的消費級IoT市場份額來計，小米以1.7%，佔據首位，而蘋果及亞馬遜分別以0.9%屈居其後，可見小米不應與蘋果的估值直接比較。

而且小米與長和的合作到李嘉誠基金會入股，將有助小米發展亞洲以至歐洲的智能家電市場，故此小米因市場氣氛差而遭看淡，如短期真的有20%的跌幅，其估值其實將會變得十分吸引，所以值得留意上市後的低吸機會。

財經專欄名家陳永陸 來源：星島日報

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