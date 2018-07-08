中國商人未能支付款項 對沖基金Elliott接管AC米蘭

7 月 6 日（周五），是 AC 米蘭俱樂部主席李勇鴻償還美國對沖基金 Elliott 欠款的最後期限，路透社稱，由於前者未能按時還款，AC 米蘭作為抵押物將由 Elliott 完全接管。這距離李勇鴻收購 AC 米蘭俱樂部僅過了一年。

李勇鴻連本帶利共欠 Elliott 超過 4 億歐元債務。6 日需還的這筆欠款的金額是 3200 萬歐元，不到收購 AC 米蘭價格的 5%。

2017 年 4 月，為了從貝盧斯科尼手中購買 AC 米蘭，李勇鴻不得不從 Elliott 高息貸款 3.03 億歐元，這筆資金要求今年 10 月份全部償還，並附帶 7700 萬歐元的利息；此外，為了幫助俱樂部解決與歐足聯的糾紛，Elliott 再提供了 3200 萬歐元貸款。

禍不單行，此前 AC 米蘭由於償還 Elliott 貸款存在不確定性，被歐足聯認定違反財政公平法案，禁止其參加歐聯杯。

為了緩解資金緊張，年初 AC 米蘭聘請了美林美銀為其進行債務再融資。近期，有願意購買 AC 米蘭控股股權的投資者前來詢價，但沒有達成任何交易。潛在的買家包括，義大利裔美國媒體巨頭 Rocco Commisso，和擁有美國職棒大聯盟芝加哥小熊隊（Chicago Cubs）的 Ricketts 家族。

李勇鴻最初的計劃包括推動 AC 米蘭俱樂部在 A 股上市。根據彭博社獲得的文件，在原始融資材料草案中，李勇鴻團隊表示，AC 米蘭長期可以增值數倍，達到 29 億歐元，和皇家馬德里和曼聯等頂級俱樂部相媲美。

『新聞來源／華爾街見聞』