限制每月加班不超過100小時 過勞問題背後的日本怎麼了？

自上世紀七十年代日本繁榮時期以來，「過勞死」一詞便漸漸開始不絕於耳。

這種由於工作過度導致積勞成疾而死的突然性死亡現象在日本頗為普遍，引發勞工維權人士四方奔走，在 2014 年努力促成了一項法律，要求改善員工工作條件。但美中不足的是，這項法律中對於企業並沒有任何強制性要求。

6 月 29 日上周五，日本國會通過了一項工作改革法案，進一步限制了員工加班時間，並消除了正式員工與兼職人員之間的工資差距。《日本經濟新聞》稱，該法案是日本勞工實踐史上的重大轉折點。

法案將修改包括《日本勞動基準法》在內的 8 項法律，其中三大核心為：

1. 企業員工每月加班時間限制為 100 小時，每年不得超過 720 小時。

大型企業必須從 2019 年 4 月之後開始遵守全新規定，否則將面臨懲罰；小型企業則另有一年時間適應。

2. 「同工同酬」——無論是正式員工還是兼職員工，具有相同能力、績效、工齡的工人基礎工資相同。

大型企業從 2020 年 4 月起實施新規，小型企業則順延一年至 2021 年 4 月。

3. 高收入白領不受加班時間上限的限制，這部分群體包括金融交易員、諮詢師和研究人員等年收入超過 1075 萬日元（約合 97500 美元）的人。

為確保工作條件合理，企業有義務每隔四周至少給高收入白領 4 天假期，一年總計應有 104 天假期。本新規於 2019 年 4 月開始生效。

為加班時間設置上限，看似有助於緩解「過勞死」現象，但日本各界對這一法案卻是態度不一。

日本勞工律師協會抨擊稱，加班上限的存在「極其不恰當」，也「絕對不可能獲取（我們的）支持」。協會會長認為，「認可這種可能導致過勞死的限制，無異於認同一件壞事」。

《日本時報》則評論稱，政府對加班時間的限制能否達成遏制員工長期工作的目的，這一點仍舊存疑。

上述媒體認為，政府所提議的監管將有效地允許員工加班，從而危及員工的健康。但首先更值得注意的是，在加班時間到達上限之前員工是否健康，這一點目前無法保證。

此外，《日本時報》還稱，該上限不太可能對大多數企業的加班時間起到太大作用。據日本勞動部 2013 年的調查結果，全國範圍內僅有 1.2% 的企業與工會簽訂協議，允許員工每月加班超過 100 小時。

通常情況下，企業會操縱員工的加班記錄，使其工作時長看起來恰好處於與工會達成的協議範圍區間之內。有的企業還會要求員工在不打卡的情況下加班。想要遏制員工工作過度，還必須對此類做法進行有效威懾。

過勞背後，日本怎麼了？

除了加班文化盛行，如今的日本還面臨一個眾所周知的嚴重問題：少子化。

日本總人口持續下降以及老齡化事實，是日本勞動力短缺的最主要原因。據日本 sentakusuru mirai 委員會的研究，目前總人口約為 1.27 億的日本，到 2060 年人口將下降到 8674 萬人（其中 65 歲以上老年人占比 40%），大約與目前德國人口數量相當。

若人口結構得不到改善，按照悲觀預期，到 2110 年日本人口將進一步下滑至 4286 萬人，65 歲以上老年人占比 41.3%。

界面新聞援引相關數據顯示，日本的勞動力人口約為 6600 萬人。截至 2017 年 10 月底，外國勞動者約為 127 萬人，占勞動力整體的約 50 分之 1。預計日本 15-64 歲的適齡勞動人口到 2040 年度將比 2018 年度減少約 1500 萬人。

在這樣的情況下，移民政策方面一直較為保守的日本，政策上也已開始有所鬆動。

6 月 15 日，日本通過一項新的移民政策，將在未來七年中允許多達 50 萬外籍勞工進入日本，緩解勞動力短缺。英國《金融時報》當時報導稱，日本預計將支持在五個勞動力短缺的領域設立一項新的「指定技能」勞工居留權，這五個領域分別是農業、社會護理業、建築業、酒店業和造船業。

『新聞來源／華爾街見聞』