歐股盤前─指數期貨走揚 歐洲Stoxx 50期指上漲0.44%

美中貿易戰開打，投資人持續關注後續發展；今 (9) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.44%。

台北時間週一下午 2 點 25 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.44%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.30%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.45%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.45%。

美中貿易戰上週開打，接下來數週，美國企業陸續公布第 2 季財報，投資人將持續關注貿易戰對企業獲利，可能造成的影響。

美國總統川普本週出訪歐洲，外界預期，歐洲各國領袖，將再次對川普表達，避免引發全球貿易戰的訴求。

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini) 直言，全球經濟正處於全面貿易戰的開端。

魯比尼稱，除了中國之外，美國也可能和歐洲、北美自由貿易協定夥伴國，發生貿易戰，全球經濟恐面臨成長趨緩風險。

上週五美股收高，且三大指數週線收漲，使貿易戰開打造成的擔憂情緒，獲得舒緩。

道瓊工業指數週線漲 0.8%，標普 500 指數週線漲 1.5%；那斯達克指數週線漲 2.4%。

歐洲政治消息方面，上週英國執政黨高層通過「軟脫歐」計畫，未料脫歐大臣戴維斯 (David Davis)、脫歐次長貝克 (Steve Baker)，竟於週日雙雙辭職，使首相梅伊的領導威信，再度受創。

經濟數據方面，德國將於倫敦時間週一上午 7 點，公布貿易相關數據。