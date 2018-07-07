〈旅行保障暗藏學問〉保了旅平險 班機延誤卻不賠可能犯了一個錯

暑假是旅遊旺季，但出遊前要先搞懂旅平險，如果你買了旅平險，發生班機延誤卻不理賠，那可能是你跟壽險公司買旅平險而非跟產險公司買。

壽險公司的旅平險商品，因能銷售關於人身安全的補償，對於個人醫療保障的部分，可能還會提供「出院後療養」的理賠金；而產險公司的旅平險，除了該有的意外殘廢保額、海外突發疾病、海外急難救助之外，還會有「班機延誤／取消」這種旅程中可能會發生的不便狀況之保障。

其中，旅遊不便險部分，市面上的旅遊不便險理賠項目中，常見｢行程延誤｣、｢班機延誤｣、｢額外旅行費用補償｣、｢旅程縮短｣、｢旅程取消｣與｢班機改降｣等理賠事項。

旅遊不便險的最大好處就是，若航空公司取消或延誤班機，造成額外的支出，例如改換班機期間衍生的住宿費、餐費、交通費，不便險可以幫忙彌補回來。

值得注意的是，一般傳統航空，取消航班會幫民眾轉到其他航空公司，延遲則會補償必要的餐費、餐券，甚至提供住宿。但是廉航條款中，都訂有「航班不確定免責權」，載明「因修正班表，延誤，停飛航班所致之任何行程旅館損失，廉價航空及代訂旅行社不負任何賠償責任」，所以有保旅行不便險，對搭乘廉航的旅客特別重要。

此外，只要是因為天候或自身搭乘的飛機機械故障等因素造成班機改降，有些旅遊不便險會給付「班機改降補償金」，保險期間內以給付一次為限 (國泰產險可以兩次)。有這種保障的旅遊不便險不多，目前新光產險、泰安產險和國泰產險的旅平險就有提供數千元定額的班機改降補償金，若真遭遇這種狀況，也算不無小補。

每家保險公司的旅遊不便險方案不同、保費不同，給付標準自然也不同，有延誤 3 小時就賠，也有延誤 6 小時才賠的；有些規定從台灣出發的飛機若延誤就不賠；有的是規範天災、罷工、劫機造成的延誤不賠。此外，賠償方式有定額的，也有實報實銷的，每家保險公司的條件不盡相同，投保前向保險公司問清楚相當重要。