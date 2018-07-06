【盈警】精熙國際(02788-HK)料中期純利同比減少約0%至5%

精熙國際(02788-HK)公布，董事會根據現時可得資料(包括集團未經審核管理賬目)，集團預期截至2018年6月30日止6個月收入約為3407萬美元，同比減少約26%；截至2018年6月30日止6個月純利將介於300萬美元至316.1萬美元，同比變動幅度介於減少約0%至5%。

上述事宜與多項因素有關，包括下列各項：(1)因數碼相機産業疲弱緻營業額規模縮減，集團預期截至2018年6月30日止6個月收入同比減少約26%，預期影響毛利減少；(2)由於集團主要生産據點位於中國且功能性貨幣為人民幣，2018年第一季因人民幣兌美元升值，集團錄得匯兌損失167萬美元。惟2018年第二季人民幣兌美元走勢反轉，由升值轉為貶值，根據目前可取得的集團資料的初步評估，預期2018年第二季錄得匯兌收益將介於169.6萬美元至189.6萬美元。由於匯率波動影響，預期截至2018年6月30日止6個月錄得匯兌收益將介於2.6萬美元至22.6萬美元，對比2017年同期為匯兌損失90.5萬美元；(3)誠如公司2017年報第9頁「與於一間聯營公司之權益有關之責任」段落所提述，其中包括：集團於2017年5月23日不再攤分Pioneer Yorkey do Brasil Ltda.(「PYBL」)業績，併視為處分PYBL全部49%股權，導緻2017年期内因處分而錄得累計貨幣調整虧損約420.9萬美元事實，是一次性的情事，而2018年6月30日止6個月已無此情事。

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