長榮海「長鵬輪」及「長泰輪」今舉行聯合命名儀式

長榮海運 (2603)2,800 TEU 級全貨櫃輪「EVER BOOMY 長鵬輪」及「EVER BLOOM 長泰輪」，於今(6) 日舉行聯合命名典禮。這也是長榮集團向台灣國際造船 (2208) 訂造 10 艘同系列貨櫃輪中的第 9 艘及第 10 艘。台船表示，本系列貨櫃輪是台船累積近 10 餘年來的技術研發成果，專為長榮量身打造的經典船舶。之前完成命名及交付的同型貨櫃輪，目前已陸續加入長榮海運的營運團隊，無論省油、速度、裝備、系統或性能等表現，均十分優異。



台船指出，2,800 TEU 級貨櫃輪是台船最為擅長及享譽國際的船型之一，台船有信心，這批貨櫃輪能為長榮海運創造佳績。



「EVER BOOMY 長鵬輪」及「EVER BLOOM 長泰輪」船長均為 211.9 公尺，船寬 32.8 公尺，型深 16.8 公尺，滿載吃水 11.2 公尺，分別可裝載 2,881 個 20 呎的標準貨櫃，並各自設置 332 組冷凍貨櫃插座。此外，這兩艘船舶甲板上的貨櫃擺放，還採用混裝式設計 (Russian stow)，可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量，針對不同營運航線的海況，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。



此次聯合命名典禮，由長榮海運首席副總經理吳光輝及台船董事長鄭文隆共同主持，並由星展銀行董事總經理夫人洪淑宜擲瓶。

