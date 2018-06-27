〈綠色債券正夯〉響應綠色金融 第一金發行長榮海運首檔綠色公司債

第一金 (2892-TW) 今 (27) 日宣布，響應綠色金融政策，旗下第一銀行與第一金證券，擔任長榮海運 (2603-TW) 首檔綠色公司債券的發行保證銀行及債券承銷商，並於今日正式上櫃，以五年期票面利率 0.86% 定價，籌募資金將用於提升能源使用效率、汙染防治與控制等。

第一金表示，本次綠色債券籌資由第一銀行擔任保證銀行，第一金證券在市場上強力推廣綠色投資，而長榮綠色債發行額度新台幣 20 億元，其中有 17 億元由第一金證承銷，且短期內全數完銷，其餘 3 億元額度由其他券商分攤。

隨著環保意識抬頭，第一金指出，估計綠色籌資領域將逐漸成為資本市場主流。

根據櫃買中心統計，除了此檔長榮海運綠色債券之外，目前掛牌綠債的法人機構至今共有 12 家、16 檔，累計發行金額高達 418 億元，其中在今年掛牌的綠色債券有 7 檔，發行機構包含台灣企銀、遠東新世紀、台北富邦銀行、韓國輸出入銀行、華銀、玉山銀、台電等。

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