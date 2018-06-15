長榮海擴展亞澳服務網 8月中旬開航中國至澳洲快捷航線

為提供客戶更優質的運送服務，長榮海運 (2603) 宣布將與現代商船 (HMM) 以及美國總統輪船公司 (APL) 共同投船，聯營中國至澳洲快捷航線 (Central & South China –Australia Express Service，CAE)，提供華中、華南主要港口直航澳洲三大港的周班服務。長榮海運表示，這組定期航線將配置五艘 4,600 TEU(20 呎標準貨櫃) 左右的船舶，長榮投船兩艘，其餘三艘由 HMM 與 APL 提供，共同營運該航線。巡航一次共計 35 天，預計於 8 月中旬自寧波開航，靠港順序為：寧波、上海、鹽田、雪梨、墨爾本、布里斯班、寧波。



根據澳洲統計局 (ABS) 公布的數據顯示，澳洲經濟呈現穩定發展。另有分析指出，受惠於移民人口快速增加，不僅帶動當地住宅需求與消費能力，促進基礎建設的發展，進而提升貨量成長動能。著眼於該地區的市場成長潛力，長榮配合客戶需求積極進行布局。該航線的開闢將亞澳服務網絡延伸至華南深圳地區，並提供華中地區每週三班的直航服務，提供更多航班選擇，縮短運送時間。



長榮海深耕澳洲市場多年，自 2002 年起即以「長榮澳洲有限公司」提供在地服務，於雪梨、墨爾本、布里斯班設立服務據點。

