成交量驟減17% 曼哈頓房價大跌

對全球資本最具吸引力的紐約曼哈頓，一直吸引着來自全球各地的富人前來置業。不過，房價堅挺的曼哈頓似乎也撐不住了。

房地產經紀公司 Douglas Elliman 發布的最新數據顯示，今年第第二季紐約曼哈頓區的購房人數較去年同期減少 17% 至 2629 套，這也創下 2009 年全球經濟衰退以來第第二季的最低成交量。同時，第二季曼哈頓房屋庫存共 6985 套，年增率上升 10.7%，為 2011 年以來第二季的最大值。

在庫存增加的市場行情下，當地購房者變得越來越「放肆」。他們要麼砍價，要麼推遲交易，繼續觀望，這也造成了曼哈頓的房價下跌。

數據顯示，第第二季曼哈頓房價中位數年增率下跌 7.5% 至 118.9 萬美元，連續第二個季度出現年增率下跌。房屋掛牌價折扣為 6.1%，即房屋成交價平均低於掛牌價 6.1%。

圖片來源：Douglas Elliman

在第二季的成交案中，有 54% 的相較於掛牌價折價成交，只有 37% 的交易以要價成交，無溢價成交的房屋比例也達到 2012 年底以來的最大值，高達 91%。

前期曼哈頓房價漲得太高，市場可負擔能力減弱，是房價下跌的主要原因。

Douglas Elliman 紐約首席執行官 Steven James 表示，目前市場形成了一種觀念，認為之前市場短時間內漲得太高了，而之後這種情況再也不會發生了，不會有人願意像傻瓜一樣花高價錢。他補充道，買家相信隨著時間的推移，房價仍會繼續上漲，但目前不會。

經紀公司 Brown Harris Stevens 的聯席總裁 Hall Willkie 對彭博社表示，毫無疑問市場目前正處於價格調整之中，買家非常抗拒支付任何價格不合理的房屋。

彭博援引 Brown Harris Stevens 近期發布的一份報告稱，今年第二季，曼哈頓的二手公寓正以五年以來最大的折扣售出。上東區（Upper East Side）三居室銷售價格中位數較上年同期下跌 16%，至 307.5 萬美元。

上西區（Upper West Side）三居室公寓平均售價為 313 萬美元，也下降了 6%；而兩居室的價格中位數下降 5%，至 149 萬美元，一居室中位數下降 4%，至 78.5 萬美元。