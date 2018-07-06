綠茵老屋內嚐法國人做的道地家常點心，你有試過嗎？

安平小巷 綠茵中 嘗法式家常點心

沿著手繪黑板，我們循線來到這座很不台南的小屋，這裡是法國先生 Benoît 和台灣太太 France 一家 6 口的住家。Benoît 兒時住在法國鄉村，父母是農夫，大自然就是他生活的一部分，住過紐約、巴黎、上海多年，即便最後落腳在台南，也沒忘記要營造與自然共生的環境，將多種綠意植栽與寫意畫作融入這片天地中。

推開門扉，法國鄉村式庭園映入眼簾。

質樸法式家常點心

老闆說有旅法回國的客人來，也稱讚很道地的法式杏仁可頌。

夫妻倆在安平定居多年，2017 年最小的孩子開始上幼稚園後，動了在自家經營咖啡廳的念頭，平日為孩子們做的法式點心，才有機會讓大家品嚐。不同於賣相討喜的精緻法式點心，一般歐洲家庭在家常做的糕點，模樣質樸簡單，卻讓人不禁一口接著一口。例如不上相的法式杏仁可頌，就是他們一家最愛的滋味。

檸檬塔上的蛋白霜炙燒後散發甜甜香氣

自製的氣泡汽水一掃夏日炎熱

用時間醞釀的空間

主人以前旅居各地的回憶都佈置在角落

相對於庭院的清新，屋內給人一種沈穩的感覺，空間裡的老傢俱，都有大約百年歷史，Benoît 笑說，可能因為先前在上海的房子是 20 年代老屋，所以特別鍾情收藏那年代的老件，而且老物特別耐用，收音機至今都還可以使用呢！

牆上的油畫也都是出自 Benoît 之手，其中有好幾幅都是住在上海時，廚房看出去的景色。甚至 Benoît 還找來老傢俱的桌腳，搭配舊木料自己打造餐桌，店內的一切才漸漸成形。夫妻倆攜手打理著咖啡廳，讓整個空間充滿生活的溫度。

生機盎然的日光室牆上掛滿主人畫作。

笑容可掬的夫妻倆讓人有種到朋友家作客的輕鬆感

主人推薦順遊

鹽水溪的河堤上美麗的腳踏車道，是主人一家最喜歡騎腳踏車的路段。名為山海圳綠道的腳踏車步道，沿著嘉南大圳，可從台江國家公園騎到烏山頭水庫，全長共約 45 公里。

台南市安平區安北路，可由附近入口進入自行車道

【撰文．攝影｜行遍天下】

La Belle Maison Cafe

綠手指 TIP｜「嬰兒淚」枝葉小巧，容易維護，喜歡溫暖濕潤的環境，要種植在不曝曬、但光線明亮之處。

地址: 台南市安平區中興街 6 巷 1 號

電話: 06-223-5901

網址: https://www.facebook.com/LBMCAFE/

營業時間: 10:00~17:00(週一、二休)

法式杏仁可頌 140 元、檸檬塔搭配義大利蛋白霜 140 元、天然鮮榨檸檬冰磚橘子氣泡水 140 元

所有店家資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 7 月

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