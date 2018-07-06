從視覺到味覺 雨林中享用東南亞料理

隱身在佈置中的大同電扇與植栽們，讓人看了就透心涼

七年級生的 Lena 與先生是勇敢築夢的人，熱愛花草也熱愛旅行，幾年前，他們把喜愛的植栽進口回來，在台南小巷裡開了溫馨小店「花草市集」，而 2018 年年初，他們又帶來了新的驚喜⋯⋯

用古董嬰兒澡盆當作種植蓮花的容器，創意十足

這個被植栽環繞的玻璃櫥窗，門口大大的「We love plants and Thai life」，寫出了 Lena 與先生開店的初衷，因為對泰國當地的人文和飲食著迷，回到台灣又苦尋不著夢想中的滋味，乾脆把自己喜歡的東南亞料理，都一起帶回台灣開店。

既有傳統泰式吊飾又充滿現代感的桌椅擺飾，充滿巧思。

力求重現當地美味

說起泰式料理的經典滋味，泰式打拋豬搭配優質土雞蛋光看就口水直流。

為了在台還原當地口味，Lena 帶著整個團隊一起到曼谷跟當地廚師學習，甚至自己進口原物料，就為了與大家一起分享又酸又辣的過癮滋味。至於不敢吃辣的人可以試試南洋香茅雞飯，用檸檬與香茅醃肉 72 小時，再用辣椒、香茅、芫荽特製淋醬，在炎熱天氣下也能胃口大開。除了堅守口味不能過度台化，Lena 還想打破國人印象中金碧輝煌的泰式料理店，而是希望結合他們夫妻最愛的植栽與美食，做新型態的餐廳。

力求重現當地美味

泰式奶茶和泰奶綠歐雷是夏日不可或缺的泰國味

除了充滿綠意的門面，每張桌上都細心放上桌花，連天花板也佈置得很精彩，在鮮豔泰式吊飾中，穿插了石松、鹿角蕨、長葉腎蕨。Lena 大方捨棄坪效，只希望換給客人舒適用餐空間，難怪 Lena 回答不出哪個才是她最愛的收藏，因為親手打理整個空間從無到有，每個角落都是她的心頭肉。

兔腳蕨的紋路細緻，逆著光看尤其美麗

主人推薦順遊

孔廟與旁邊的忠義國小，有許多漂亮的大樹，即使天氣熱也有舒適的樹蔭，適合散步走逛，在「全台首學」正門對面的府中街，裡頭有許多新興的小店，適合喜歡探險的旅人。

台南市中西區府中街

【撰文．攝影｜行遍天下】

珍妮花與南洋杉

綠手指 TIP｜「黃千代蘭」喜高溫，花色變化多，以泰國培育最為成功。從幼苗開始種植，約需 5 年時間才會開花。

地址: 台南市東區勝利路 52 巷 2 號

電話: 06-200-8191

網址: https://www.facebook.com/Jennifer.araucaria/

營業時間: 11:00∼21:00(週三、四休)

價位: 泰式打拋豬 110 元、南洋香茅雞飯 180 元、泰式奶茶 49 元、泰奶綠歐雷 65 元

所有店家資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 7 月

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