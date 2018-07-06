這個城市泰美了！美女導覽員帶你認識清邁古城

每列車都會有漂亮的泰北女孩隨車解說，身上穿的傳統服飾也美極了。

5 月正式上路，MOMCAR 觀光巴士計劃是由泰國社會企業所主持，並獲得地方觀光局及學術單位共同協助。收益將回饋在都市的植樹計劃與城區維護，希望大家在享受富有生命氣息的古城之旅同時，也能夠為當地城市環保貢獻一份心力。使用車體全部為電動車，藉此讓古城減低空污，並與當地大學合作，派遣青春熱力四射的導覽員，全程以英文解說，既能輕鬆移動盡覽古城風光，還能聽聽在地人的深度故事。途經柴迪隆寺、帕邢寺、塔佩門⋯⋯等 19 個知名景點一日內都可任意上下車，若中途不下車，完整旅程一趟大約 1 個半小時。

搭著 MOMCAR，一定要在柴迪隆寺下車入內一遊，感受石大象古城遺跡的美好。

圍繞著古城的 MOMCAR 路線，是最能暢遊清邁老城區的新玩法。

賞古寺也能打銀初體驗

只要 100 銖就能體驗的打銀活動。

MOMCAR 與當地餐廳、店家合作，推出工藝體驗、美食饗宴等套裝行程。位於當地打銀街的素攀寺廟內同時設有一間銀飾工藝學校，讓銀飾技藝得以保留傳承。透過搭乘 MOMCAR，在素攀寺下車，參觀完以銀飾裝飾的華麗寺廟建築後，還可以跟著老匠師學打銀，100 銖就能製作屬於自己的美麗飾品。

到清邁文化中心體驗傳統美食

清邁文化中心推出的 MOMCARSET 提供道地泰北菜，一次滿足。

想體驗道地泰北美食，可以在清邁文化中心站下車，到餐廳點一份 MOMCARSET。帶著淡淡香氣的糯米飯是當地主食，泰北人習慣以手抓飯，捏成一小團後蘸碎肉番茄醬、青辣椒、魚露等醬料，佐種類豐富的野菜一起吃，也可以搭配酸肉煮落葵葉湯，或香辣拌菜 (laap)。用手將蘸上各種菜餚的糯米飯送進口中咀嚼，不但別有滋味而且令人印象深刻。

【撰文．攝影．影片編導．影像攝影｜行遍天下】

MOMCAR

電話: +66-80-596-9777

網址: https://ticket.got.ee

營業時間: 8:45∼17:35

價位: 車票全日套票 250 銖、泰北菜 MOMCAR SET 160 銖 / 人、打銀體驗 100 銖 / 人

每 30 分鐘一班，目前路線共有 19 個停點：中央廣場清邁機場、巴卡公園、破旦寺、帕邢寺、班芍寺、洛莫麗寺、清延寺、八寶寺、佩松市場、清曼寺、三王紀念碑、柴迪隆寺、瓦維咖啡飯店、塔佩門、杜卡莫書店、清邁門、素攀寺、WAT MUEN SAN、清邁文化中心。透過官網訂票系統就可輕鬆報名購票，也可在帕邢寺站或中央廣場清邁機場站現場報名購票。

所有店家資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 7 月

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