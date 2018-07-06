〈美中貿易開戰〉分析師：雖有報復性關稅 中國恐仍須由美國進口黃豆

由於中美兩國之間的貿易緊張局勢繼續加劇，美國準備在周五 (6 日) 對中國進口商品實施關稅，而中國方面已經表示將對價值 340 億美元的美國商品徵收關稅，其中包括黃豆、電動車、海鮮和豬肉。並對美國進口的商品徵收 25% 的關稅。 今年 4 月份，中國對已美國豬肉徵收關稅。

從表面上看，北京當局以商品課稅為目標似乎是一個具有戰略意義的合理舉措，中國應該能夠將其美國進口商品換成其他國家的商品。但專家表示，沒有美國供應，世界其他地區的黃豆出口將無法滿足中國的進口需求。由於大型畜牧業需要黃豆，即使從巴西進口貨是國內產量增加，也將無法滿足自身需求。

一位農業經濟學家 Kevin McNew 說道:「我認為長期影響非常令人擔憂。我們已經開始看到此事件對巴西的影響了。那裡的農民已經開始考慮為他們下一季的作物種植，巴西的農民可能將會種植多 5% 的黃豆。」

根據美國農業部的數據，中國預計將在 9 月 1 日開始的下一個年度進口 1.03 億噸大豆。若摒除美國，世界其他地區僅能夠出口約 1 億噸黃豆。換句話說，中國將不得不購買美國出口的至少幾百萬噸的黃豆。

然而，據《路透社》報導，中國在 5 月份表示將在下一個年度將黃豆進口量減少至約 9600 萬噸。這意味著中國農民將不得不尋找動物飼料的替代方案。

研究諮詢公司 Capital Economic 的首席商品經濟學家 Caroline Bain 表示:「當然，農民可以用動物飼料中的穀物替代豆粕，但鑑於大多數穀物的蛋白質含​​量較低，這不理想。因此，一些來自美國的進口似乎是不可避免的。」

由於近月來貿易戰的壓力，過去幾週黃豆的市場價格走跌。美國農民每年向中國出口黃豆 120 億美元。然而豆類的價格從 4 月中旬到 7 月下跌了 20%，降至每蒲式耳 8.48 美元。