穆迪：中國停止採購美國大豆 最大的輸家是愛荷華州

根據最新報告指出，雖然愛荷華州不是美國最大的大豆州，但中國擬議中的大豆關稅將使該州經濟最受衝擊。

穆迪投資者服務公司表示，2016 年愛荷華州向中國出口了近 20 億美元的大豆，占該州經濟的約 4%，比率之高為全國之最。

報告表示，「愛荷華州是全美產量第二位，但農作物的經濟風險最大。」

中國是美國大豆的最大買家，去年購買了 140 億美元的產品。

為回應川普總統對中國鋼鐵、鋁和電子產品以及其他產品的關稅政策，中國已對 500 億美元的美國產品 (包括豬肉、大豆、玉米和牛肉) 提出 25% 的關稅。

穆迪表示，密蘇里州受關稅衝擊影響居全美第二，該州大豆銷往中國的產量占密蘇里州生產總值約 1.1%。

報告顯示，伊利諾州在 2016 年和去年一樣生產最多的大豆，但僅有約 1% 的伊利諾州經濟來自對中國的大豆出口。

關稅對愛荷華州預算來說是個壞消息，預算內容近年來主要反映出該州的農業經濟。

穆迪副總裁兼高級信貸官員 Marcia Van Wagner 說：「我很有信心地確定，這對該州收入極為不利，但我不能說它會壞到哪裡去。」「這會對該州農業產生抑制作用。」

愛荷華州的農場收入在過去 5 年中已經下降了約 74%，至 2016 年為 25 億美元。

該信貸評級機構指出，「該州對收入預測過於樂觀，須動用預備金並在年中調整預算，包括今年春季才剛削減的 3500 萬美元。」

愛荷華州立法機構最近通過了一項稅收改革方案，據法律人員估計，2019 財年淨收入減少 1 億美元，到 2024 財政年度減幅增加至 6.42 億美元。

愛荷華州立大學經濟學家 Chad Hart 說，農場收入已經穩定下來，「我希望全州經濟也能穩定下來。」「但是如果真的受到關稅衝擊，那麼農場收入將再次下降；這最終將會在州財政收入中顯現出來，” 他說。

中國近日已正在取消美國大豆交貨。4 月中國取消了近 20 萬噸去年採收的美國大豆採購量。