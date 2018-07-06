〈美中貿易開戰〉中國銀保監會主席：美國挑起的貿易戰難以持續 重申人民幣不會大貶

中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿今 (6) 日對媒體表示，中美間 500 億美元規模的貿易戰使中國的 GDP 增速放緩 0.2 個百分點，對中國經濟的影響有限。近來中國各部會官員更連番上陣放話，中國銀保監會主席郭樹清最新指出，美國挑起的貿易戰最終難以持續，更再度重申人民幣不存在大幅貶值的可能。

《新華社》報導，馬駿表示，由研究團隊用可計算一般均衡（CGE）模型對貿易戰的各種影響進行了定量測算。結果顯示，與基準情景（即沒有貿易戰情景）相比，500 億美元規模的貿易戰會使中國的 GDP 成長放緩 0.2 個百分點。這個估計已經充分考慮了出口減少對其它相關行業的第二輪、第三輪影響。

馬駿表示，500 億美元規模的貿易戰已經被市場討論了兩個多月，對經濟、行業和企業的影響基本上已經被消化，有些甚至被過度解讀。強調中美貿易戰正式開打，未必會對資本市場和匯率有多大的影響。另外，馬駿認為，對某些受到影響相對較大的行業，有關方面還會考慮必要的對沖措施來降低貿易戰帶來的衝擊。

交通銀行金融研究中心預測第二季經濟增長 6.7％，下半年增長可能穩中稍緩，但結構改善韌性增強，需要關注外部衝擊。交行首席經濟學家連平指出，下半年需要關注三個外部衝擊為：一、中美貿易衝突持續升級可能對中國出口的衝擊，二、地緣政治變化可能對原油價格的衝擊，三、發達經濟體貨幣正常化對全球金融市場的衝擊。

中國銀保監會主席郭樹清接受中國人民銀行主管的《金融時報》專訪也指出，美國挑起的貿易戰最終難以持續，指出在中國進出口總額中，外商投資企業占比接近一半，在對美出口中已超過一半。打擊中國的貿易和投資，很大程度上是打擊多國企業，包括眾多美國企業。挑起貿易戰既是對目標國家的發難，更是對自身經濟的損害。這場貿易戰最終難以進行下去。

另外，郭樹清也再度延續中國官方近來喊話，強調人民幣匯率已進入雙向波動的合理區間，不存在大幅貶值的可能。

中國外交部長王毅也最新喊話，指奉行貿易保護主義是短視行為，既損人又不利己。任何單邊行徑都違反世貿組織規則，損害多邊貿易體制，也將給世界經濟的復蘇勢頭和發展前景帶來陰影。

美國將在今天臺北時間中午 12 點，對價值 340 億美元的中國商品加徵 25% 的進口關稅。作為反擊，中國也將於同日對同等規模的美國產品加徵 25％的進口關稅。從市場來看，今日 A 股早盤走勢還算平穩，還曾一度小漲，隨後拉回，至截稿為止小跌 0.3%，報 2725.78 點。