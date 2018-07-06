逆轉聯盟第四屆祈禱單車環島 7/23揮汗開跑

由「逆轉聯盟」主辦的「第四屆騎島 (祈禱) 單車環島活動」，即將在 2018 年 7 月 23 正式開跑。

主辦單位指出，這場全台規模最大的單車環島活動，將由來自全國 14 個兒少課後照顧機構與教育組織，推薦超過 250 位身處逆境青少年共同參與，預定將編制三大隊，每大隊 80~90 人，同時由新北淡水、新竹香山及彰化鹿港三處啟程出發。台灣逆轉聯盟協會共同創辦人兼理事長劉宜中表示，本屆參與騎乘的年輕朋友更勝往年，大幅成長，盼此一年度盛會能讓社會大眾及企業更加重視，給予弱勢青少年翻轉逆境的資源與鼓勵。

「第四屆騎島（祈禱）單車環島活動」，主角是由年齡層從 11 歲到 18 歲的「逆轉騎士」組成。該聯盟理事長劉宜中指出，參與騎車環島的主要是半數的國中生及另外各約二成五的小學高年級生與高中生，男女約為 3 比 1，他們每一位都是兒扶或社福單位特別選出的逆境學生，在酷熱夏季，必須頂著近攝氏 38 度的高溫揮汗騎車，完成他們一個共同心願－「挑戰自我、完成歷時 10 天、將近 1100 公里的單車環島壯舉」。

「逆轉聯盟」是 2015 年由嚴長壽、方新舟與諸位熱心公益的企業界先進們，共同邀集劉宜中、陳俊朗、郭志彬、廖文華四位創辦人推動成立，目的是要連結台灣各地優質的課輔教育機構相互扶持成長，一起協助並解決這些來自單親、隔代教養、新住民等的青少年克服困境，逆轉聯盟從家庭社會、教育延伸、偏鄉弱勢等問題面，爭取為這群年輕朋友能有更多的陪伴、關懷與鼓勵。理事長劉宜中強調，在這群學子心裡是即焦慮又無自信，聯盟的義工及老師們在騎島活動中，設計了許多課程及訓練，幫助他們擴大視界、敞開心胸、激起勇氣、彼此合作、學習照顧自己也幫助別人，創造一次生命中克服困境的成功經驗。

劉宜中舉例指出，去年（2017 年）的 15 歲逆轉騎士－阿智，在「築夢手札」中的第 1 頁寫道：「也許我的人生中就只能環島這麼一次，我很想完成人人口中的天堂路和基隆北海岸，也承諾在這十天中重視團隊合作、聽從領隊指示、養成守時觀念... 好好珍惜難得的機會…. 成為一個名副其實的逆轉騎士！」

劉宜中表示，很難想像寫下豪語並專注實現夢想的這位少年，國小時因嚴重的「ADHD」（過動症）曾被父親家暴，被學校老師視為問題兒童，在國一時被同儕排擠、導師放棄，一度以為自己或許連國中也無法順利畢業……；但自從來到

基金會接受夜間課照後，少年開始在專業課輔師和愛心志工老師陪伴、引導下發現自我特質，並展開有別於學校體制內的學習方式，透過連續不斷的三年關懷、多元啟發，這位少年不但不再因過動症自卑、否定自我，甚至突破以往自暴自棄的心態，用功衝刺，在 2017 年會考中戰勝所有不及格科目，順利錄取國立高職；並再度挑戰自我，重新設定「環島目標」，用心完成「逆轉騎士」的自我期許！

類似的故事在其他 14 個「逆轉聯盟」的課後照顧與教育機構中不斷發生；劉宜中認為，這些孩子有些單親、有些失去父母只有年邁的祖父母扶養、更有些來自充斥煙毒犯罪的原生家庭…..，但是他們猶如疾風中展現強韌生命力的小草，倘使能夠逢遇即時的陽光、雨露，便會使盡全力抓住腳下土壤，創造出屬於自己的成長天空。

「逆轉聯盟」籌畫的「單車環島活動」鼓舞著這一群「弱勢但不弱心」的兒少，在炎炎酷暑中遠離「低頭族」、「草莓族」、「啃老族」… 等負面評價，主動經驗「環島體訓」、「構思計畫」、「志工回饋」、「逆風上坡」、「乘風下坡」、「共度艱難」、「自我抉擇」、「團結奮鬥」….. 等生命歷程，從中深刻學習到「教室內無法傳授的生活智慧」與獲得「生命再度出發的勇氣和契機」！

劉宜中表示，特別感謝前麥肯廣告公司台灣區董事總經理林佳誠情義相挺，及行銷專家業界菁英高文振、何亞霖等數十位志工，共同策畫本次活動的行銷工作。