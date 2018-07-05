年金改革自救手冊-基礎篇

經過多番角力後，公務人員退休資產撫卹法於 6 月 27 日三讀通過，未來廣大軍公教人員將適用新的退休金計算方法。年金改革究竟改了什麼？新制度下的月退俸金額將如何變化？不足的資金缺口又該如何補足？鉅亨基金交易平台帶您快速掌握。

1. 年金改革，改了什麼？

此次年金改革包含三部份，分別是俗稱 18% 的優惠存款利率、調降所得替代率及退休年齡延後，總影響人數高達 63.4 萬人（公務人員、教育人員及軍職人員分別為 28.9 萬人、18.5 萬人及 16 萬人）。此次公教及軍人優惠存款利率調整速度不同（選擇月退者，公教人員第 1 年優存利率降至 9%，第 3 年起歸零；軍職人員則分 10 年調降。若選擇一次領取退休金者，則不分軍公教人員，都是分 6 年調降至 6%）。

第二部份的調降所得替代率上限，以已退休者為例，以每年 1.5% 的速度調降 10 年，但軍公教人員則設置不同最低保障金額，軍職人員月所得低於 38,990 或公教人員月所得低於 32,160 者不受上限限制。最後的延後退休年齡，則分成 2020 年前或之後退休者，之前退休者必須年滿 60 歲或年資滿 30 年且年滿 55 歲者，才能領取退休金；之後退休者則必須年滿 60 歲，且至 2025 年前，逐年延後可領取退休金之退休年齡（2025 年 1 月 1 日退休者需年滿 65 歲）。

2. 月退俸差多少？

年金改革後，公務員月退俸差距

資料來源：銓敘部，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/4。

搞懂此次改革重點後，下一步便是影響的月退俸金額有多少。上表為根據銓敘部資料製作而成，以任職滿 30 年俸點為 590 點的退休公務人員為例（新舊制），改革前月退俸金額為 59,917 元，改革後首年將調降至 52,772 元，未來 10 年將逐步降低至 41,045 元（首年降低金額為 7,145 元，並且未來 10 年以每年 1,887 元的速度持續增加）；若俸點升高至 800 點，首年月退俸將從 87,299 元降至 71,651 元，未來 10 年則逐步減少至 55,729 元，調降幅度高達 31,570 元。

3. 替代投資選擇為何？

月退俸的特性是金額穩定且發放頻率固定，與固定收益型資產較為相似。目前主要固定收益型資產包含全球政府債券、全球投資級債券、房貸抵押證券、新興市場主權債券及全球高收益債券（風險由低至高排列），目前到期殖利率介於 1.3% 至 6.4%。假設風險承受意願較低的投資人想彌補每月 7,145 的月退俸差額，可投資 644 萬元於全球政府債券型基金；若投資人可接受波動與風險，則可買入 133 萬的全球高收益債券基金。鉅亨基金交易平台建議投資人可視自身風險承受能力，將資金分散於固定收益型資產，至於如何分散及分散的好處，我們也將於下一篇實務篇中向各位詳細介紹。

固定收益資產比一比

資料來源：Bloomberg，皆採美銀美林債券系列指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/4。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

別一昧追尋配息率，資產配置很重要

鉅亨基金交易平台建議投資人不要只看配息率，並一昧追尋配息率最高的基金，配息穩定度及本金也很重要，全球債券型基金及全球投資級債券型基金雖然利率較低，但仍是資產配置中不可忽略的重要一環。我們將於下篇實務篇中，介紹資產配置的好處，及投資人如何藉由分散配置來達到配息金額較穩定及本金波動較低的目標。

鉅亨精選基金

>> 瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (原名：貝萊德全球股票入息基金)(基金之配息來源可能為本金)

>> 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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