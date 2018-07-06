出國購買日系保健品，該注意什麼

【採訪整理／曲潔君】

臺灣人熱愛赴日旅遊，除了距離近、飛行時間短以外，最吸引人的就是便宜好買的藥妝商品。

根據日本觀光廳統計，國人赴日旅遊人數連年創新高，2016 年國人在日本累積的消費總金額甚至達到 1473.8 億新臺幣。

究竟日本藥品是否真的那麼神？臺灣賣的日本藥，配方跟日本是一樣的嗎？

本文羅列多種高人氣銀髮族愛用日本藥品，讓專業藥師替你解析。

日本保健藥品百百種，不只年輕人愛買，許多樂齡族和銀髮族也喜歡赴日購買保健品，認為品質高又有效。對此，微笑藥師藥局廖偉呈藥師說，無論是線上諮詢還是店面，每天都有很多民眾來詢問是否有販售日本保健藥品，較年長的客人最常詢問關節保健類藥物，如葡萄醣胺、軟骨素 ZS 錠等，或是武田合利他命也非常多人詢問。

關節保健類

葡萄醣胺、軟骨素、合利他命

軟骨素及葡萄糖胺是構成關節中間組織滑液囊的重要成分，常見的西藥維骨力也是以此為主成分，能夠減緩關節退化，舒緩關節炎。

而像武田合利他命這類改善關節痛、眼睛疲勞、腰痠背痛的藥品，成分是由高單位 B1、B6、B12 組成，安全性高、副作用少，又能夠緩解、阻斷痛覺傳導，能夠讓患者減少止痛消炎藥的使用，因此非常受歡迎。

B 群為水溶性維生素，因此飯前、飯後均可食用，坊間常見 B 群不能睡前吃會影響睡眠的說法，對此，廖偉呈藥師表示，其實補充「每日需求量」的 B 群對於睡眠是有幫助的，例如維生素 B6 就有安穩神經、消除焦慮的作用。但過高劑量的 B1、B6 的確可能影響睡眠，因此高劑量的 B 群如合利他命，建議早上服用。

來源：《大家健康》 2018 年 7 月

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