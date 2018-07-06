ปาท่องโก๋ โกเหน่ง 油炸鬼恐龍早餐

世界最可愛的油條沒有之一

這些天馬行空的造型油條，在老闆手中幻化彷彿活起來。

這是一家擁有 38 年歷史的油炸鬼 (泰式油條) 店！當年因為去動物園玩，兒子回家後吵著想要一隻鱷魚，一時之間哪找的到鱷魚呢？於是老闆就用麵粉捏了一隻鱷魚炸給兒子。後來靈機一動製作了一台炸油條小攤車，因為炸出恐龍、大象、鱷魚、龍⋯⋯各種動物造型的油炸鬼而大受歡迎甚至登上國際媒體。來一份油炸鬼配豆漿，再加一杯溫泉蛋，便是一份道地的泰國早餐。

超有想法的老闆，現在更應邀擔任大學講師。

小店面每天一開門就會擠滿人。

【撰文．攝影．影片編導．影像攝影｜行遍天下】

ปาท่องโก๋ "โกเหน่ง"

地址: 90 Wichayanon Rd, Tambon Chang Moi, Amphoe Mueang Chiang Mai

網址:

https://www.facebook.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%8B-%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87-217164521708876/

電話: +66-94-637-6333

營業時間: 6:00∼11:30、16:00∼20:00

價位: 動物油炸鬼 20 銖 (龍造型 30 銖)、豆漿 6 銖、咖啡 20 銖、半熟蛋 20 銖、油條捲熱狗 15 銖

所有店家資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 7 月

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