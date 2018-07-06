UBA大專籃球聯賽MVP》國體大陳昱瑞 投入夢想，才能真正成長

【採訪整理／ 葉語容、圖片提供／陳昱瑞】

「夢想值多少錢？」、「運動有什麼前途」…… 對一個臺灣的運動員來說，這樣的聲音並不陌生；所以在臺灣，如果心中住著運動的靈魂，就必須比正常人更堅毅，才能排除萬難、實現自我！

哲學家梭羅說過：「如果一個人沒有和他的同伴保持同樣的步調，可能是他聽到了不同的鼓聲！」

陳昱瑞是 106 學年度 UBA（大專籃球聯賽）的新科 MVP（最有價值球員），他所屬的國立體育大學在 2018 年首度取下校史上的第一座男籃冠軍，陳昱瑞也拿下整場個別球員最高分 24 分，其中三分球七投六中，進球率高達 85％。

今年就要畢業的他，在大學生涯中的最後一場球賽──「總冠軍賽」中火力全開，除了三分球亮眼外，還切內線得分，盡全力幫助球隊拿下冠軍，也給自己的大學生涯畫下一個完美的句點。

家人反對他打籃球

歷經抗爭，國三才開始打球

陳昱瑞從小就很愛運動，打過桌球、羽球、籃球；但是，單人或雙人的運動做久了，感覺有點單調，覺得還是籃球這樣的團體運動比較有吸引力。所以，從國小開始，放假時就常跟朋友相約，從中午打籃球打到天黑，那時他就發現自己「真的很喜歡籃球」。

國中時，唸的是升學導向的學校，放學後還要去補習班上課到晚上 10 點，每週四天。國一、國二的陳昱瑞被升學的壓力壓得喘不過氣來，原因不只是唸書的過程較枯燥，而是他心中也期待著「打籃球」！

為了逃避家人對他的升學期待，他乾脆在補習班下課後，跟朋友轉戰速食店去聊天，混到半夜 12 點、1 點，等家人都睡了再回家，並對爸媽說是「繼續到速食店Ｋ書」。

到了國三，不想升學的念頭越來越強，也不想只在學校的籃球社團打球，於是告訴父母「真的很想打球」的意願；此時，身為一般上班族的爸媽，當然很難接受，認為「要念書才有前途」，所以雙方發生過一段時間的爭執、對抗。最後，在他持續的堅持之下，父母終於放手，答應讓他離開高雄到屏東高中打籃球校隊。

來源：《大家健康》 2018 年 7 月

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