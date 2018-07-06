美對中興通訊(00763-HK)暫解禁1個月

中興通訊(00763-HK)公布，公司和深圳市中興康訊電子(合稱中興通訊)於7月2日收到BIS出口商服務辦公室發送的在《美國出口管理條例》(EAR)第764.3(a)(2)條下的有限授權。

BIS據此向「位於E組國家(目前為古巴、伊朗、朝鮮、蘇丹及敘利亞)以外的所有人」授予一般有限授權，授權其僅在遵守以下條件的前提下開展以下有限交易：

(1)本授權自簽發之日起生效，有效期截至2018年8月1日。

(2)本授權不會解除上述人員在EAR下的其他義務，包括但不限於對中國或其他國家的許可要求，和/或EAR第744部分的要求。本授權不授權從事任何涉及E組國家或人員

的活動或交易。

(3)除了在本授權中明確授權的以外，未經BIS額外事先書面授權，在2018年4月15日拒絕令下禁止進行的出口、再出口、（國內）轉移、活動以及交易仍應被禁止。

本授權允許自2018年7月2日至2018年8月1日：

(1)繼續運營現有網絡和設備。BIS授權，在遵守EAR其他規定的前提下，參與依據中興通訊與第三方於2018年4月15日之前簽訂的合同和協議對任何網絡或設備進行維護和提供支持（包括軟件更新或補丁）所必需的交易。

(2)為現有手機提供支持。BIS授權，在遵守EAR其他規定的前提下，參與提供服務和支持(包括對中興通訊手機進行的軟件更新或補丁)所必需的交易。本授權僅限於

2018年4月15日或之前上市的中興通訊手機款型。

(3)網絡安全研究與漏洞披露。BIS授權，在遵守EAR其他規定的前提下，且在涉及提供對維護通訊網絡和設備完整性和可靠性至關重要且持續進行的安全研究時，向中興通訊披露中興通訊所有、佔有、或控制的物品內存在的安全漏洞相關信息。

(4)有限資金轉移。BIS授權相關方為根據本授權合法的交易和活動向中興通訊付款或收款。

《華爾街日報》昨日援引知情人士透露，繼董事會改組後，中興通訊正在推進領導層「大換血」，公司德國業務前負責人徐子陽獲任新CEO，此外中興還任命了新的首席財務官、首席技術官和人力資源主管。

不到一周前，中興的股東撤換了董事會成員，並任命8位新董事。美國此前要求中興更換董事會成員並重新任命高級管理人員，作為解除禁止向中興出售美國製造零部件這一毁滅性禁令的條件。此外，還必須繳納10億美元罰款以及4億美元保證金，並接受外部監督。

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